Мнение: Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW

25.09.2020, 23:55, Разное

Начнём с того, что у “АвтоВАЗа” есть дизайнеры, да. Хотя так и не скажешь…

Владимир Ярцев, разрабатывавший десятое семейство Lada, прокомментировал внешний вид современных моделей BMW.

На своей странице в фейсбуке он опубликовал эскизы 2005 года, на которых изображены его фантазии на тему BMW. На рисунках авто представлены с огромными «ноздрями» – решётками радиатора.

Автор сожалеет о своих рисунках и испытывает настоящий испанский стыд за такие фантазии. Более того, говорит, раньше было стыдно за себя, а теперь неловко за BMW, которые пришли к воплощению такой же идеи.

На новых моделях BMW установлена гипертрофированная решетка, на которой крепятся номера. Среди них — X7, М3, М4 и iNEXT.

Ну правда, согласитесь, бмв – это позор. Серьезно, как можно делать такое откровенное говно. То ли дело наша десятка. В ней гармонично всё. Её элегантная простота приковывает взгляды и не оставляет равнодушным никого. Согласны?