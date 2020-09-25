Греция пригрозила Турции судом

25.09.2020, 23:48, Новости дня

Греция готова подать в Международный суд ООН, если разногласия с Турцией не получится урегулировать другим путем, сообщил греческий премьер Кириакос Мицотакис в ходе 75-й сессии ГА ООН.

«Действия Турции нарушают международное право и угрожают безопасности и стабильности региона <…>Давайте разговаривать. Давайте искать общеприемлемые решения. Давайте дадим дипломатии шанс. Но если в конечном счете мы не сможем прийти к согласию, мы должны будем довериться мудрости Международного суда в Гааге», – цитирует премьера страны ТАСС.

Он добавил, что эта эскалация не может длиться постоянно, и заявил, что отказывается верить в невозможность партнерства между соседними странами.

Глава комитета по внешней политике ЕП Дэвид Макалистер ранее заявил, что в Европе с тревогой следят за развитием ситуации в Восточном Средиземноморье и обеспокоены угрозой прямой военной конфронтации.

Напомним, Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе около острова Кастелоризо. В Афинах это расценили как провокацию. Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую Турция возобновила в начале августа.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.