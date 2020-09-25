Макаревич переболел коронавирусом

25.09.2020, 23:48, Новости дня

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, что переболел коронавирусом почти бессимптомно.

«Я его [коронавирус] перенес, вообще ничего не почувствовал. (…) В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня», – сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».

Музыкант также отметил, что большое количество людей уже привились новой российской вакциной от коронавируса в опытных целях, за ними наблюдают, передает РИА «Новости».

«Мне страшно интересно знать, из них кто-нибудь заболел, сколько людей заболело, а если никто не заболел, значит, это оглушительная победа нашей фармакологии. Об этом почему-то молчат», – добавил Макаревич.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 сентября существенная часть работников столичной мэрии будет переведена на удаленную работу.

Также Собянин сообщал, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать. Мэр города просил москвичей из групп риска оставаться дома на фоне распространения коронавируса.