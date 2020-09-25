В результате авиакатастрофы на Украине погибли 25 человек

25.09.2020, 23:48, Новости дня

Жертвами крушения самолета Ан-26 в Харьковской области Украины стали 25 человек, сообщил офис генпрокурора.

Власти Украины уточнили, что на борту находились 27 человек, а не 28 – одного курсанта не допустили, передает РИА «Новости».

«Двигатель отказал. Он (командир самолета) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», – сообщил источник Depo.ua в минобороны Украины.

Самолетом управлял 30-летний майор из Чугуева. Он погиб в результате авиакатастрофы.

Глава областной администрации также сообщил, что «было уведомление от пилота, что отказал левый мотор». Кучер отметил, что для опытного пилота это не критическая ситуация.

«Что произошло потом – тоже непонятно, это будет устанавливать следствие», – сказал он, добавив, что пострадавших доставили в Четвертую областную больницу.

Как отметил Кучер, «по предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в Facebook, что Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет.

Напомним, самолет упал под городом Чугуевом в Харьковской области, жертвами авиакатастрофы стали 22 человека, скорая помощь забрала двух человек с ожогами более 90% тела.