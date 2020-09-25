 

В результате авиакатастрофы на Украине погибли 25 человек

25.09.2020, 23:48, Новости дня

Жертвами крушения самолета Ан-26 в Харьковской области Украины стали 25 человек, сообщил офис генпрокурора.

Власти Украины уточнили, что на борту находились 27 человек, а не 28 – одного курсанта не допустили, передает РИА «Новости».

«Двигатель отказал. Он (командир самолета) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», – сообщил источник Depo.ua в минобороны Украины.

Самолетом управлял 30-летний майор из Чугуева. Он погиб в результате авиакатастрофы.

Глава областной администрации также сообщил, что «было уведомление от пилота, что отказал левый мотор». Кучер отметил, что для опытного пилота это не критическая ситуация.

«Что произошло потом – тоже непонятно, это будет устанавливать следствие», – сказал он, добавив, что пострадавших доставили в Четвертую областную больницу.

Как отметил Кучер, «по предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в Facebook, что Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет.

Напомним, самолет упал под городом Чугуевом в Харьковской области, жертвами авиакатастрофы стали 22 человека, скорая помощь забрала двух человек с ожогами более 90% тела.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Работавшие с Навальным омские врачи не нашли на своей коже отравляющих веществ

12.08 / МИД Украины отказался давать оценку результатам выборов в Белоруссии

30.08 / Прокуратура не нашла нарушений при перевозке собак на рейсах «Аэрофлота»

18.07 / В Ровенской области впервые на торгах продали лицензии на добычу янтаря

20.07 / Во Внуково запустили экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

13.09 / Эксперт объяснил важность Кипра для ВМФ РФ

26.06 / Мать призывника рассказала, что получила из военной части “изрезанное” тело сына с вырванной гортанью

24.09 / Украина заявила о «полном праве» перекрыть Северо-Крымский канал

26.08 / В РФ заявили о подготовке «цветной революции» в США

03.09 / Украина более месяца не может получить информацию о состоянии и местонахождении удерживаемых в ОРДЛО лиц – Офис президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска