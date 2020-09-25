Fox News – в США выбрасывают бюллетени за Трампа — подтасовки уже начались

25.09.2020, 23:25, Новости дня

В штате Пенсильвания обнаружены выброшенные заполненные бюллетени для голосования по почте, причём в подавляющем большинстве случаев это голоса за Трампа, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, голосование по почте и другие принятые в США практики облегчают подтасовки на выборах. Журналист опасается, что подсчёт голосов на президентских выборах 2020 года будет долгим и непрозрачным и это позволит Байдену отсудить победу у Трампа.

Смотрели сегодняшний пресс-брифинг в Белом доме? Если нет, то вы не увидели, как агентов Демократической партии, выдающих себя за репортёров, шокировала сама мысль о том, что голосование по почте может быть не на сто процентов надёжным. Забавно было это наблюдать.

Конечно же, риски голосования по почте очевидны. Последний пример мы видели сегодня. Министерство юстиции объявило, что ФБР и полиция штата Пенсильвания расследуют мошенничество с отправленными по почте бюллетенями в округе Льюзерн. В этом округе четыре года назад Дональд Трамп одержал победу с двухзначным отрывом.

Как пишет Минюст, несколько бюллетеней из вооружённых сил были, цитирую, «выброшены». На данный момент следствие обнаружило девять бюллетеней. Неудивительно, что подавляющее большинство этих голосов, по словам Минюста, было подано… угадайте за кого! За Дональда Трампа.

Тем временем в Гринвилле, штат Висконсин, власти во вторник объявили, что три ящика с почтой, в том числе с бюллетенями для голосования по почте, были обнаружены в канаве. Их не посчитали, а бросили в канаву.

На протяжении года мы наблюдали и другие примеры, в том числе умышленное мошенничество с бюллетенями для голосования по почте в Нью-Джерси и Западной Вирджинии. Всего несколько часов назад в Техасе генпрокурор штата объявил об аресте выборного окружного администратора и ещё нескольких человек по делу об организованном мошенничестве с голосованием по почте во время демократических праймериз 2018 года.

Но репортёрам в Вашингтоне в это невозможно поверить! Таким образом, те, кто этим занимается, убеждаются, что это на самом деле неплохо работает.

На прошлой неделе судьи Верховного суда Пенсильвании постановили, что бюллетени, отправленные по почте, необходимо считать и по прошествии долгого времени со дня выборов. Вы не будете шокированы, узнав, что пять членов суда, принявших это решение, пять из семи в Верховном суде Пенсильвании, политически ангажированные демократы. Они были избраны, они политики.

На прошлой неделе в штате Мичиган судья по имени Синтия Диана Стивенс вынесла очень похожее постановление. Она зашла ещё дальше: приказала провести «жатву» бюллетеней. «Жатва» бюллетеней позволяет проплаченным политическим функционерам собирать бюллетени пачками и приносить их на избирательные участки. Какие могут быть проблемы? Ну, например, мошенничество. На самом деле, весь смысл в мошенничестве.

Вам следует знать, что Синтия Диана Стивенс не столько судья, сколько политическая активистка. Вы часто слышите, как консерваторы высмеивают «судей-активистов», но в данном случае это не преувеличение. Синтия Диана Стивенс гордится тем, что она активистка. Четыре года назад она выступала в Мичиганском университете на мероприятии, посвящённом «справедливости и инклюзивности». Там она в буквальном смысле давала толпе советы о том, как быть эффективным активистом. Не судьёй, а активистом. Есть видеозапись, если хотите, можете её найти.

В конечном итоге нет ничего, что ангажированные судьи желали бы уничтожить сильнее, чем быстрый подсчёт голосов в ночь выборов, с чётким результатом и без подтасовок. Не обманывайтесь, именно в этом заключается их цель. Если все голоса будут подсчитаны за одну ночь, ни у кого не будет времени на то, чтобы постановить выбросить неугодные бюллетени. Вот почему судьи в Пенсильвании и Мичигане хотят, чтобы члены избирательных комиссий считали голоса спустя недели после дня выборов. На прошлой неделе их постановления сделали это практически неизбежным.

Это будет катастрофа. Мы точно знаем, мы это уже видели. Ведь и по сей день, семь месяцев спустя, мы по-прежнему не знаем, кто победил на февральском кокусе в Айове! Но для руководства Демократической партии кокусы не были провалом, они были образцом для президентских выборов, когда Джо Байден последует примеру Хиллари Клинтон и ни при каких обстоятельствах не признает поражение. Ему нужно будет лишь улыбаться и махать рукой из своего номера в отеле в ночь выборов — остальное доделают адвокаты. Таков план.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2020 года.