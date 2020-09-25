 

BI – как бы не дошло до гражданской войны — бывший топ-менеджер об эффекте Facebook

25.09.2020, 23:25, Новости дня

Алгоритм Facebook поощряет разжигающий ненависть и провокационный контент, потому что он вызывает больше отклика у пользователей и генерирует больше прибыли от рекламы, рассказал конгрессменам США бывший директор по монетизации Facebook Тим Кендалл. По его словам, платформа как минимум подорвала взаимопонимание между людьми, а при худшем раскладе — приведёт их «на порог гражданской войны», пишет Business Insider.


Reuters

Бывший директор по монетизации Facebook Тим Кендалл утверждает, что он приложил руку к тому, что платформа стала «вызывать привыкание, как сигареты», пишет Business Insider. Соцсеть может оказаться для пользователей такой же вредной, как курение, делится опасениями бывший сотрудник компании. 

 

В своих письменных показаниях, подготовленных к слушанию в подкомитете защиты прав потребителей палаты представителей США в четверг 24 сентября, Кендалл обвинил Facebook в создании алгоритмов, которые облегчают распространение дезинформации и сеющего раздоры контента. По словам экс-директора, платформа заложила основу для «кризиса психического здоровья».

 

«Мы обратились к опыту крупнейших табачных компаний, делали так, чтобы наш продукт уже с самого начала вызывал привыкание, — заявил Кендалл в своих показаниях для конгрессменов. — Социальные сети, которые я и другие создавали в течение последних 15 лет, стали орудием, разрывающим человеческое общество со страшной скоростью и силой. По самым скромным оценкам, мы существенно подорвали наше человеческое взаимопонимание. При худшем раскладе, боюсь, мы движемся к порогу гражданской войны». 

 

Как отмечает издание, Кендалл, который сейчас руководит проектом Moment, выпускающим приложение для эффективного распределения времени, был первым директором по монетизации Facebook. Этот пост он занимал с 2006-го по 2010 год. Как рассказывает экс-сотрудник, изначально он думал, что его задача будет заключаться в том, чтобы найти баланс между заинтересованностью компании в прибыли и комфортом пользователей платформы. Но, как оказалось, деньгам Facebook уделял куда больше внимания. 

 

«Мы стремились заполучить столько внимания, сколько это вообще возможно, и превратить его в исторически беспрецедентную прибыль», — вспоминает Кендалл. Как он объяснил, алгоритм платформы поощряет шокирующий контент и провокационные утверждения, потому что они генерируют больше откликов от пользователей, лучше удерживают внимание, а следовательно, и приносят больше дохода от рекламы. «Эти алгоритмы пробудили в нас худшие качества. Они буквально перепрограммировали наши мозги, заставили нас отключиться от реальности и погрузиться в племенное мировоззрение», — признался экс-директор Facebook. 

 

Business Insider подчёркивает, что на момент публикации статьи сама компания на запрос о комментариях по поводу заявлений Тима Кендалла ничего не ответила. 

 

При этом, как напоминает издание, экс-директор по монетизации — не первый сотрудник Facebook, который озвучивает опасения относительно того, что платформа способствует усилению разногласий в обществе. В прошлом месяце один из инженеров Facebook покинул свой пост в знак протеста, обвинив соцсеть в «получении прибыли с ненависти». А недавно, как сообщалось, уволенный аналитик данных компании написал доклад, в котором заявил, что платформа не спешит направлять достаточные ресурсы на борьбу с дезинформацией. 

 

В ходе слушаний в палате представителей в четверг конгрессмены заявили, что из-за сложившейся ситуации с соцсетями в будущем власти, вероятно, будут вынуждены создать механизм правительственного контроля над платформами. 

 

Республиканцы отдельно обратили внимание на несправедливое отношение к пользователям, высказывающим консервативные взгляды, — об этом нередко говорит и президент США Дональд Трамп, чьи посты, в частности в Twitter, нередко подвергаются усиленной проверке под предлогом распространения ложной информации. По мнению республиканцев, это самая настоящая цензура и нарушение свободы слова.



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