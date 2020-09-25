Le Figaro – нападение на студентку из-за юбки в Страсбурге вызвало волну возмущения

25.09.2020, 23:25, Новости дня

После того как молодую девушку во французском Страсбурге ударили в лицо из-за того, что она была на улице в юбке, по стране прокатилась волна возмущения из-за насилия над женщинами. Как пишет Le Figaro, управление общественной безопасности департамента Нижний Рейн сообщило о начале следствия по заявлению студентки. В муниципалитете Страсбурга считают, что лишь 10% женщин, которые пострадали от уличных домогательств и сексуальной агрессии, решаются подать заявление.



Reuters

Оскорбления и нападение, о которых сообщила 22-летняя студентка Элизабет из Страсбурга, вызвали настоящую волну возмущения. Как пишет Le Figaro, девушка, с чьего лица до сих пор не сошла опухоль, рассказала, что её оскорбили и ударили прямо посреди улицы три молодых человека примерно 20 лет из-за того, что на ней была юбка.

«Один сказал: «Посмотри на эту шлюху в юбке». Я всё же ответила: «Простите?» Он заявил мне: «Заткнись, шалава. Опусти глаза и молчи». Двое схватили меня за руки, а третий ударил кулаком в лицо», — рассказала девушка.

По её словам, никто из свидетелей происшествия не вступился за неё и не позвал на помощь.

Как отмечает издание, её рассказ дал новый толчок борьбе с домогательствами, а также с сексистской и сексуальной агрессией. Министр по делам гражданства Марлен Шьяппа отправилась в Страсбург на встречу с мэром, полицейскими и жандармами. Она сообщила о наборе Министерством внутренних дел до конца 2021 года ещё 80 сотрудников, которые должны будут заниматься помощью пострадавшим от такой агрессии женщинам. Она также отметила, что в 2018 году приставание на улице было признано правонарушением. После принятия соответствующего постановления был выписан 1831 штраф.

«Небольшое число штрафных санкций объясняется по большей части активностью и подготовкой сотрудников на местах», — прокомментировали в правительстве.

Феминистические ассоциации также назвали цифру «низкой» с учётом масштабов явления.

«Оно не соответствует числу сексистских правонарушений», — признала Марлен Шьяппа, подчеркнув намерение удвоить число протоколов по подобным случаям.

Для этого она поручила директору полиции и жандармерии «установить совокупность существующих на местах конкретных препятствий для заявлений о приставаниях на улице». Штраф был введён после активного обсуждения тематики уличных приставаний весной 2017 года в связи с петицией жительниц парижского квартала Шапель-Пажоль, которые устали от бесконечных окликов мужчин.

Пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь выступил с «абсолютным осуждением» агрессии: «Во Франции у человека должно быть право выходить на улицу в такой одежде, в какой он хочет. Недопустимо, чтобы женщина сегодня чувствовала себя в опасности, становилась целью притеснений, угроз и насилия из-за одежды».

Управление общественной безопасности департамента Нижний Рейн сообщило о начале следствия по заявлению студентки. В муниципалитете Страсбурга считают, что лишь 10% женщин, которые пострадали от уличных домогательств и сексуальной агрессии, решаются подать заявление.

«Многие не делают этого, потому что считают, что полиция ничего не предпримет, виновных будет трудно найти, а их заявление окажется в мусорном ведре», — подчёркивает президент Фонда женщин Анн-Сесиль Мэльфер.