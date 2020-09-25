 

“Нет слов“. Зеленский отреагировал на крушение самолета под Чугуевом

25.09.2020, 23:10, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, из-за крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область) 26 сентября будет находиться в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

“Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Других ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов”, – заявил президент.

По словам Зеленского, катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

“Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области”, – добавил он.

Жахлива трагедія на Харківщині.Розбився літак Ан-26. На борту, крім екіпажу, були українські курсанти. Є загиблі та…

Posted by Володимир Зеленський on Reede, 25. September 2020

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram сообщил, что создана государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии и предоставления необходимой помощи пострадавшим.

В состав комиссии войдут главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица, отметил Шмыгаль.

По данным председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, на борту находилось 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых человек остается неизвестной. Один из выживших, сообщил чиновник, находится в критическом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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