Один из подозреваемых в нападении на прохожих у бывшего офиса Charlie Hebdo в Париже признал вину

25.09.2020, 23:10, Новости дня

Главный подозреваемый в нападении на людей возле бывшего офиса журнала Charlie Hebdo в Париже признал вину. Об этом говорится на сайте телеканала BFMTV.

Он также сказал, что ему 18 лет и что он пакистанского происхождения, однако эти заявления не имеют подтверждения, поскольку у задержанного нет с собой документов, уточнили журналисты.

В результате нападения с мачете в 11-м районе Парижа 25 сентября ранения получили два человека. Сначала была информация о четырех пострадавших. Вероятного злоумышленника задержали в районе Бастилии, его одежда была в крови.

Под стражу взяли еще одного человека, который может быть причастен к поножовщине.

Нападение с ножом на прохожих в Париже местная прокуратура трактует как терроризм. Мотивы нападения пока неясны.

Charlie Hebdo – известный французский сатирический журнал. Среди прочего он публиковал карикатуры на ислам и пророка Мухаммеда, после чего начал получать угрозы.

7 января 2015 года вооруженные исламисты напали на редакцию Charlie Hebdo. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор Стефан Шарбонье. Позже полиция установила личности боевиков – это братья Саид и Шериф Куаши, которые были убиты во время спецоперации правоохранителей. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское отделение международной террористической организации “Аль-Каида”.

После теракта редакция Charlie Hebdo не печатала рисунки с изображением пророка Мухаммеда, но в сентябре 2020 года опубликовала карикатуры, которые уже печатались в журнале с 2006-го по 2012 год. Специальный номер был приурочен к возобновлению судебного процесса над 15 обвиняемыми в пособничестве братьям Куаши. После выхода номера Charlie Hebdo опять начал получать угрозы от “Аль-Каиды”.