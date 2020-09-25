Стали известны результаты вскрытия тела дочери Конкина

25.09.2020, 23:08, Новости дня

На теле погибшей дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии не было найдено следов травм.

По данным «Пятого канала», официальной причиной смерти женщины является утопление. На ее теле не было обнаружено никаких повреждений, в том числе на позвоночнике.

Результаты экспертизы о наличии в крови Софии алкоголя будут известны позже.

Ранее сообщалось, что дочь артиста Владимира Конкина София скончалась в возрасте 32 лет. Очевидцы рассказали, что женщину нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Племянница погибшей дочери Конкина рассказала о том, как узнала о ее смерти.