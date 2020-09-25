 

Стали известны результаты вскрытия тела дочери Конкина

25.09.2020, 23:08, Новости дня

На теле погибшей дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии не было найдено следов травм.

По данным «Пятого канала», официальной причиной смерти женщины является утопление. На ее теле не было обнаружено никаких повреждений, в том числе на позвоночнике.

Результаты экспертизы о наличии в крови Софии алкоголя будут известны позже.

Ранее сообщалось, что дочь артиста Владимира Конкина София скончалась в возрасте 32 лет. Очевидцы рассказали, что женщину нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Племянница погибшей дочери Конкина рассказала о том, как узнала о ее смерти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / В РФ собрались ввести штрафы за пиратскую съемку в кинотеатрах

24.06 / Деловая активность в Москве превысила докоронавирусный уровень

06.07 / Libération – «антимасочники» осложняют и без того непростую ситуацию с коронавирусом в США

22.09 / Путин предложил США взаимное сдерживание в развертывании новых ракет

03.07 / Трамп посетит гору Рашмор накануне Дня независимости США

19.08 / Президент Словакии призвала ЕС выступить против «белорусского режима»

11.08 / Эксперты предсказали конкурентную кампанию на губернаторских выборах в России

24.06 / Саудовская Аравия существенно ограничит число участников хаджа в этом году

16.08 / Армия Белоруссии запланировала ряд учений вблизи БелАЭС

14.07 / Адвокат потерпевших по делу MH17: Рад, что Нидерланды передумали и подали иск в ЕСПЧ. РФ должна быть атакована со всех возможных сторон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска