Минздрав: лекарства от COVID-19 войдут в перечень жизненно необходимых в течение недели

25.09.2020, 23:00, Разное



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«В ближайшую неделю решение комиссии будет <…>. Они уже включены в методические рекомендации», приводит ТАСС слова Михаила Мурашко.

Также министр сообщил, что регулированием цен на некоторые препараты, применяемые для лечения новой коронавирусной инфекции, займется Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с Минздравом.

Именно ФАС ранее направила запрос об обоснованности цены компании «Промомед» – производителю «Арепливира» (фарипиравир), стоимость одной упаковки которого в рознице стартует от 12 320 рублей.

С июня этого года он входит в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции.

Также фавипиравир производится под марками «Авифавир» («ХимРара» и РФПИ) и «Коронавир» («Р-Фарм»). Регистрация препаратов до завершения всех клинических испытаний предусматривает их использование только при угрозе распространения ЧС или распространения опасных заболеваний и в условиях стационара.