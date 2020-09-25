Мнение: О тайном источнике прогнозов Соловья про «уход Путина»

25.09.2020, 22:25, Разное

Российского политолога Валерия Соловья уже предложили окрестить паникологом. Несколько лет подряд он вещает, что «Путин скоро уйдёт», но босс и ныне там. В Кремле.

Казалось бы, классический случай Кассандры наоборот: прогнозам профессора многие верят, а они всё никак не сбываются. Но не так прост этот мир, как порою кажется обывателю. И на самом деле мягкотелый с виду россиянин Валерий Соловей… уже много лет является «ассоциированным членом» некоей могущественной тайной организации. По его же собственным словам.

«Существуют силы и личности, чье влияние превосходит любые силы. В частности, они сильнее ФСБ, сильнее Службы внешней разведки, сильнее Управления Генштаба. Это международные неправительственные организации, назовем их давайте так. Таких организаций в мире существует несколько. Я ассоциированный член восточно-европейского филиала одной из таких организаций», — сказал Валерий Соловей в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону.

По его словам, членство в данном сообществе позволяет ему «иметь интеграцию в довольно широкие круги истеблишмента, причем не только в России, но и в европейской и северо-американской части Ойкумены». Откуда и проистекают шокирующие прогнозы профессора.

На щекотливый вопрос, почему же тайный иноагент до сих пор не томится в застенках Лубянки, а преуспевает на свободе, промышляя политическими консультациями, ответ был… весьма интересным. «О существовании этой организации знает российское руководство, оно обращалось к её услугам в своё время. Оно получило эти услуги. Российское руководство знает, что эта организация не только высоко эффективна, но чрезвычайно опасна. Я не шучу. И эта организация предоставляет мне некоторые гарантии безопасности. Она не может предоставить мне абсолютные гарантии, но мой уровень безопасности и защиты довольно высок», — заявил Валерий Соловей.

Вот так!

Похоже, после всего сказанного проект «сладкоголосый Соловей» можно закрывать? Или даже такие эскапады почтенного профессора не уменьшат число его сторонников?