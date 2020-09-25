Мнение: Ялтинский рикошет протестов в Беларуси

25.09.2020, 22:15, Разное

Замглавы администрации Ялты Михаил Загорцев обратился с призывом к силовикам Беларуси не мешать протестующим и перейти на сторону народа.

Загорцев хорошо знает ситуацию в Беларуси. Он там родился, вырос, работал председателем Бобруйского горсовета депутатов и председателем Смолевичского райисполкома…

После обнародования обращения Загорцева, его уволили с должности с вице-мэра Ялты. Мэр Ялты Иван Имгрунт так объяснил увольнение своего заместителя: «Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности».

Недоумеваю. Разве Конституция России запрещает россиянам иметь личное мнение и высказывать его? Независимо от занимаемой должности….

Фотография отсюда