Мнение: Ялтинский рикошет протестов в Беларуси
25.09.2020, 22:15, Разное
Замглавы администрации Ялты Михаил Загорцев обратился с призывом к силовикам Беларуси не мешать протестующим и перейти на сторону народа.
Загорцев хорошо знает ситуацию в Беларуси. Он там родился, вырос, работал председателем Бобруйского горсовета депутатов и председателем Смолевичского райисполкома…
После обнародования обращения Загорцева, его уволили с должности с вице-мэра Ялты. Мэр Ялты Иван Имгрунт так объяснил увольнение своего заместителя: «Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности».
Недоумеваю. Разве Конституция России запрещает россиянам иметь личное мнение и высказывать его? Независимо от занимаемой должности….
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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