 

Мнение: Ялтинский рикошет протестов в Беларуси

25.09.2020, 22:15, Разное

Замглавы администрации Ялты Михаил Загорцев обратился с призывом к силовикам Беларуси не мешать протестующим и перейти на сторону народа.

Загорцев хорошо знает ситуацию в Беларуси. Он там родился, вырос, работал председателем Бобруйского горсовета депутатов и председателем Смолевичского райисполкома…

После обнародования обращения Загорцева, его уволили с должности с вице-мэра Ялты. Мэр Ялты Иван Имгрунт так объяснил увольнение своего заместителя: «Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности».

Недоумеваю. Разве Конституция России запрещает россиянам иметь личное  мнение и высказывать его?  Независимо от занимаемой должности….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Людочка – Личное мнение

11.08 / Медики: Депрессия и тревожность увеличивают объем мозга

06.08 / Катя Жужа похудела на 20 кг после вторых родов

08.08 / Российские коренные народы призвали Илона Маска не закупать металлы для аккумуляторов у «Норникеля»

14.07 / Мнение: Выборы в Польше

14.08 / Это оккупационные войска

21.07 / Мнение: Секвестр

20.08 / Теперь официально: звезда “Ривердейла” Коул Спроус подтвердил расставание с Лили Рейнхарт

31.08 / Биологи обнаружили в глубине под землей два вида древних микробов

22.08 / Россиянам, живущим за чертой бедности, предложат льготную эвтаназию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска