 

По делу о нападении в Париже задержаны еще пять подозреваемых

25.09.2020, 22:08, Новости дня

По делу о вооруженном нападении на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo задержаны еще пять подозреваемых, сообщил телеканал BFM.

«Еще пять человек задержаны», – передает сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании первого подозреваемого в нападении рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo. Позже полиция задержала второго подозреваемого.

В пятницу мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo, двое получили серьезные ранения.



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