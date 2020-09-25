По делу о нападении в Париже задержаны еще пять подозреваемых
25.09.2020, 22:08, Новости дня
По делу о вооруженном нападении на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo задержаны еще пять подозреваемых, сообщил телеканал BFM.
«Еще пять человек задержаны», – передает сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось о задержании первого подозреваемого в нападении рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo. Позже полиция задержала второго подозреваемого.
В пятницу мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo, двое получили серьезные ранения.
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