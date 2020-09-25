 

Когда носки — важнее ребёнка – Личное мнение

25.09.2020, 21:45, Разное

Вчера в Нижегородской области была убита девятилетняя девочка. Ещё одного ребёнка убил сожитель её тупоголовой мамаши.


Павел Сурков. Фото: Соцсети

Формула стала до боли знакомой:  

Баба, пытающаяся устроить личную жизнь + Сожитель, вышедший из тюрьмы = Убитая малолетняя девочка.

34-летний Павел Сурков ранее был судим за грабежи, разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений.

Женщина знала о судимостях «любимого мущщины», но они не показались ей достаточным основанием для того, чтобы с ним не связываться.  

Нашу бабу ничто не остановит на пути к заветной цели. Цель выглядит так:


Фото: istockphoto.com

Чтобы заполучить заветные зассанные труселя и вонючие мужские носки в свою корзину грязного белья наша баба пойдёт на всё. В том числе, и на сожительство с мужиком, у которого — куча судимостей.

Она подцепит его в Интернете, как это сделала мать 9-летней убитой девочки. Приведёт к в дом жить под одной крышей не только с собой, но и с детьми.

 А дальше начинается игра в русскую рулетку.

Эта мамаша, например, сожителя после двух месяцев совместного проживания выгнала, а он в отместку убил её дочь. Подкараулил возле школьного автобуса, увёл в кусты и убил.

В тот же день Сурков проломил молотком череп своей случайной 46-летней собутыльницы. Разумеется, она умерла.

Мать и бабушка малышки теперь уже признаются, убийца неоднократно им угрожал. «Будешь плакать на могиле у ребёнка», — заявил Сурков своей бывшей любовнице. Женщина разговор записала, но в полицию не обратилась.  

Теперь ей предстоит хоронить дочь, а я смотрю на всё это и думаю: что же случилось за последние 20 лет с нашей бабой, что мужские носки в корзине для грязного белья стали смыслом её существования, затмив не только разум, но и материнский инстинкт?

Поколение женщин, выросших на просмотре публичного дома 2, где женский лобок без отношений изгоняют с позором с лобного?

 Ваши версии?

Сурков задержан.

Источник: Лена Миро



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