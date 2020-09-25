Когда носки — важнее ребёнка – Личное мнение
25.09.2020, 21:45, Разное
Вчера в Нижегородской области была убита девятилетняя девочка. Ещё одного ребёнка убил сожитель её тупоголовой мамаши.
Павел Сурков. Фото: Соцсети
Формула стала до боли знакомой:
Баба, пытающаяся устроить личную жизнь + Сожитель, вышедший из тюрьмы = Убитая малолетняя девочка.
34-летний Павел Сурков ранее был судим за грабежи, разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений.
Женщина знала о судимостях «любимого мущщины», но они не показались ей достаточным основанием для того, чтобы с ним не связываться.
Нашу бабу ничто не остановит на пути к заветной цели. Цель выглядит так:
Фото: istockphoto.com
Чтобы заполучить заветные зассанные труселя и вонючие мужские носки в свою корзину грязного белья наша баба пойдёт на всё. В том числе, и на сожительство с мужиком, у которого — куча судимостей.
Она подцепит его в Интернете, как это сделала мать 9-летней убитой девочки. Приведёт к в дом жить под одной крышей не только с собой, но и с детьми.
А дальше начинается игра в русскую рулетку.
Эта мамаша, например, сожителя после двух месяцев совместного проживания выгнала, а он в отместку убил её дочь. Подкараулил возле школьного автобуса, увёл в кусты и убил.
В тот же день Сурков проломил молотком череп своей случайной 46-летней собутыльницы. Разумеется, она умерла.
Мать и бабушка малышки теперь уже признаются, убийца неоднократно им угрожал. «Будешь плакать на могиле у ребёнка», — заявил Сурков своей бывшей любовнице. Женщина разговор записала, но в полицию не обратилась.
Теперь ей предстоит хоронить дочь, а я смотрю на всё это и думаю: что же случилось за последние 20 лет с нашей бабой, что мужские носки в корзине для грязного белья стали смыслом её существования, затмив не только разум, но и материнский инстинкт?
Поколение женщин, выросших на просмотре публичного дома 2, где женский лобок без отношений изгоняют с позором с лобного?
Ваши версии?
Сурков задержан.
Источник: Лена Миро
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