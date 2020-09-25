Мнение: Диета для короны

25.09.2020, 21:35, Разное

В каждом почти женском письме – большая корона. Больше, чем в мужских.

Одно из двадцати женских писем, где корона поменьше. В большинстве огромна.

И одновременно из каждого угла доносится, что у женщин слишком низкая самооценка, что все их беды от того, что они себя не любят и не ценят.

То есть вместо того, чтобы уменьшить корону, все ищут способ поднять самооценку.

А поднятие самооценки – это и есть рост короны.

Если вы думаете, что можно поднять самооценку иначе, вы ошибаетесь.

Поднять результаты реальные можно, а самооценку саму по себе взять и поднять без помощи короны нельзя.

Многие думают, что результаты нормальные у них, а вот их самооценка неадекватно занижена.

Это называется “голодная корона”.

Хочется гордиться собой, хочется считать себя лучше всех, хочется на каждом шагу получать одоберние – это голод короны. И когда ничего этого нет и результаты всего лишь обычные, а не прекрасные, корону бомбит от голода, хочется корма.

Именно поэтому женщины чувствуют, что их самооценка низкая, что они себя мало ценят, а хотели бы упиваться собой. И обычных результатов им мало, они кажутся себе ничтожными, злятся на себя, даже ненавидят себя. Все это от завышенной планки притязаний, из-за короны, которая внушает, что они должны быть лучшими.

Почему вы должны быть лучшими? Вон нас сколько таких.

Главным доказательством “низкой самооценки” считается психологическая зависимость.

От мужчин, в основном. От подруг. От подписчиков в Инстаграме. От мнения окружающих.

Но это тоже голод короны.

Не может корона без корма, все время нуждается в поставке угощений.

Откуда зависимость любовная? Почему женщины ощущают себя такими несчастными без мужчины?

Нужен кто-то, кто будет корону кормить, кто будет несколько раз в день напоминать, что она лучшая, единственная.

Вот и вся “потребность в любви” таких женщин. Постоянный голод короны.

А если корона зацепилась за чей-то плюс и быстренько зеленым виноградом не оплелась, начинаются любовные страдания.

Все подружки хором: “Зачем он тебе? Брось его!” Имея в виду, что он же корону не кормит, о любви не говорит, самолюбие не тешит, зачем он такой?

Но страдалица короной зацепилась, она не может уйти и принять факт нелюбви к ней, ее корона будет изранена, кусок короны придется оторвать. А ей хочется думать, что проигрышей в ее жизни нет, что она действительно лучшая и не могло быть такого, что ее не полюбили, не оценили.

Если корону снять, выйти из дисбаланса будет легко, но снимать ее не хочется.

Подружки помогают изо всех сил: “Да он урод, да он не способен к любви, он дегенерат!”

Но пока он ставит лайки другим девушкам, поверить в это трудно, проще добиваться его любви или верить, что он любит.

Вот причина зависания в дисбалансе. Зацепившаяся корона, а совсем не низкая самооценка.

Если вы хотите начать новую жизнь, вам нужно, во-первых, понять, что ваша самооценка не низкая, она наоборот, очень сильно завышена короной.

Снижайте свою заоблачную самооценку, избавляйтесь от грандиозности.

Если вы не рады самым простым успехам, то это не потому что вы низко себя оцениваете, а потому что слишком высоких оценок себе ждете от других.

Вы хотели бы зарабатывать больше, иметь красивей внешность, иметь партнера получше, влюбленного больше, но больше всего вы хотели бы признания от других.

И вы повторяете как мантру, что вы этого достойны.

Периодически вы устаете и хотите просто себя любить, какие есть, но уже не можете.

Для этого надо опустить самооценку и ее планку до адекватной, принять, что вы обычная, что все обычные люди тоже достойны уважения, тем более собственного. И любви своей достойны, не обожания и не самолюбования, а нормальной своей любви.

Но вы не хотите опускать планку, вы пытаетесь тщетно выдумывать, что ваше обычное – необычное, а такое же великолепное, как все лучшее и даже лучше.

А зачем?

Вот вы смотрите на себя в зеркало и страдаете от того, что вы не самая красивая.

“Не самая красивая” воспринимается вашей короной как “негодная”, настолько она избалована.

Разве вы не в курсе, что есть люди уродливей вас? Есть инвалиды, ампутанты, есть старики, есть люди с большим лишним весом. Вы прекрасно знаете, что многие люди уродливей вас, но вы не хотите сравнивать себя с некрасивыми, вы сравниваете себя с отфотошопленными моделями и беситесь, что вы не такие.

Вот этот бум – запрещать показывать идеальные тела – это про корм короны.

Лишь бы не огорчить корону тем фактом, что кто-то не идеален.

Если вы хотите избавиться от короны, надо видеть, как много людей красивей вас, смотреть на это, иметь это в виду.

Не надо закрывать это от себя, иначе каждый раз, когда вы будете это вспоминать или где-то видеть, вашу корону будет бомбить, как ту королеву, которая спрашивала зеркальце: я ль на свете всех милее?

Просто помните об этом простом обстоятельстве – вы не самая красивая.

Для своей возрастной группы и своего окружения нормальная. Да и то еще придется работать для этого, держать себя в форме. По сравнению с более старыми людьми или более больными – наверное красивее. Но корону этим кормить не надо. Надо просто видеть, что никакая вы не самая, и вообще забыть о такой постановке вопроса – про самую. Но не считать всех одинаковыми, это опять хитрость короны – считать себя равным лучшим. Скромность начинается с признания, что везде есть лучшие и это не вы, хотя можете двигаться в этом направлении.

Надо привыкнуть жить обычным человеком. Отвыкнуть от чувства грандиозности, от мнимого превосходства, не утратив стремления двигаться.

Только тогда появится воздух, появится энергия, появятся результаты.

Это уже очевидно друзья?

Стресс, который вы испытываете, понимая, что вы не лучший, это голодные ломки короны.

Переломает ее и она уйдет.

Вот как подружки, няньки вашей короны, стонут: уходиии от негооо, когда парень не любит, а вы не уходите, но если он перестанет с вами разговаривать вообще, вам придется от него уйти. Ну как уйти? Отлипнуть придется рано или поздно. Так и корона ваша. Перестанете вы с ней разговаривать и ее кормить, она побесится, поугрожает, повыносит вам мозг какое-то время и уйдет.

Не сможет она оставаться с вами, если вы не будете ее кормить.

Большинству людей нужен детокс-курс по избавлению от короны и других токсичных образований в поле, от ядовитого зеленого винограда, от багов и сорняков, но в первую очередь – от короны.

Я думаю о создании практического курса по детоксикации и лепке новой фигуры.

Вот так как люди над телом работают, достигая результатов на диете и в спортзале, так же мы попробуем работать над фигурой в поле и над очисткой поля. Практически, поскольку пассивного чтения явно не хватает.

Заодно проведем эксперимент, какие упражнения как работают.

За неделю-две ежедневных практик можно избавиться от короны, выйти из ломки, почувствовать, что такое сила и независимость, обрести равновесие.

Стать сильными нельзя за неделю, но почувствовать, что это такое, ощутить, как это бывает – возможно. И этого наверное хватит, чтобы не возвращаться на дно, в жизнь под короной.

У вас, друзья-комментаторы, есть прогресс?

Чувствуете, насколько лучше жить без короны? А почему не удается избавиться совсем?