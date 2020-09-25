 

Мнение: Практическая физика для автолюбителей

25.09.2020, 21:10, Разное

Простенькая задачка с подвохом для тех, кто не спал во время школьных уроков физики.

Автомобиль массой 1,6 тонны стоит на наклонной поверхности, как показано на рисунке. Водитель ставит во всех четырёх шинах одинаковое давление: 2,2 атмосферы. Уклон — 5 градусов.

Каким будет давление в шинах, когда автомобиль выедет на ровную поверхность?

Источник: Место для дискуссий



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