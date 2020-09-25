Депутат предложил байкерам ходить в бар пешком

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25.09.2020, 21:08, Новости дня

Власти Москвы пошли правильным путем – они обеспечили безопасную и комфортную жизнь тем, кто проживает в районе Патриарших прудов, сообщил газете ВЗГЛЯД член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Так он прокомментировал решение городских властей запретить движение мотоциклов в этом районе столицы.

Из-за регулярных жалоб горожан на ночные шумы от мотобайков, в Москве по улицам Спиридоновка, Малая Бронная и по всем близлежащим переулкам с 22.00 и до 7.00 запретили проезд на мотоциклах. Об этом свидетельствуют соответствующие знаки дорожного движения. В знак протеста байкеры устроили акцию, заблокировав проезд на одной из улиц в ночное время.

«С одной стороны, ну как можно было не пойти на встречу нашим москвичам, ведь каждый имеет право на комфортную и безопасную жизнь. Люди приходят с работы домой, уставшие, у кого-то есть маленькие дети, у кого-то болит голова, а тут ночью, с таким фанатизмом за окном издается шум – так же невозможно жить», – говорит Выборный.

С другой стороны, продолжает депутат, байкеров нельзя лишать культового места. Он предлагает попробовать прийти к компромиссу: найти такое место, где минимум жилых домов.

«Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека – это конституционное право. Мы ведь заботимся о том, чтобы создать каждому максимально комфортные условия жизни, чтобы он мог реализовать и выразить себя. На мой взгляд, власти Москвы пошли правильным путем – они обеспечили безопасную и комфортную жизнь тем, кто проживает в этих районах», – объясняет Выборный.

При этом он отмечает, что какая-то часть людей (байкеры), остались недовольны, поскольку им попросту не предложили никакую альтернативу. Соответственно, эту проблему тоже нужно решать, говорит депутат.

«Нужно позволить байкерам реализовать и выразить себя на какой-то площадке, где они могли бы встречаться по ночам, тусоваться, но при этом не нарушая права и свободы других граждан. Возможно, на это можно было бы стадион отвести какой-то. В любом случае это должно быть такое место, где по минимуму жилых домов. Но не за городом», – предлагает Выборный.

В свою очередь байкерам, по мнению депутата, стоит пересмотреть свои встречи в вечернее время и попробовать не создавать так много шума. То есть доехать на мотоцикле до какого-то участка дороги, а потом встретиться и прогуляться пешком. Например, до какого-нибудь бара, где они могут встретиться, пообщаться.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что нет никакой необходимости вводить для мотоциклистов штрафов за лавирование между рядами.



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