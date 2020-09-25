Участниками первого чемпионата ArtMasters на «Тавриде» стали около 10 тыс. человек

25.09.2020, 21:08, Новости дня

Участие в первом Национальном открытом чемпионате в сфере творческих компетенций ArtMasters на форуме «Таврида – АРТ» приняли около 10 тыс. человек, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в пятницу на заседании наблюдательного совета мероприятия.

«У нас более 10 тыс. участников. И интерес показывает, что такой конкурс точно востребован. Важно, что все активно включились в его организацию» – передает его слова ТАСС.

Ранее он отмечал, что чемпионат проводится для представителей творческих специальностей, которые остаются в тени, но без которых невозможно представить индустрию: художники по свету, костюмеры, клипмейкеры, сценаристы и другие.

Руководитель дирекции чемпионата ArtMaster Борислав Володин уточнил, что первые этапы были отборочными, они прошли 7 июля – 15 августа и с 22 по 28 августа. Больше всего заявок было от композиторов-аранжировщиков.

Он добавил, что в сентябре в бухте Капсель собрались специалисты, отобранные по итогам двух прошедших туров, всего 157 участников по 16 направлениям. В третий этап вышли 66 участников из Москвы и Московской области, 91 – более чем из 30 городов страны.

По словам Володина, финальный этап пройдет в октябре на площадках Москвы: театра «Геликон-Опера», государственной киностудии «Союзмультфильм», офисе Mail.ru Group, в Московском метрополитене и других локациях.

В свою очередь глава Первого канала Константин Эрнст сообщил, что финал чемпионата, который планируется на новой сцене Большого театра, будет транслироваться в телеэфире.