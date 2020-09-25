Появились сообщения о крушении военного самолета под Харьковом

25.09.2020, 21:08, Новости дня

В Харьковской области на землю рухнул самолет Ан-26, в результате авиакатастрофы начался пожар, сообщают украинские СМИ.

Происшествие случилось около 20.45 по местному времени (совпадает с мск), передает «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

Самолет упал возле Ростовской трассы, рядом с городом Чугуев. Предположительно, упал военно-транспортный Ан-26. Борт, по этим данным, рухнул при заходе на посадку.

Также на борту могут быть курсанты Харьковского университета Воздушных сил, которые проводили на нем учебный полет, отмечает издание. По неподтвержденным сведениям, есть раненые и погибшие.

Нацполиция Украины начала проверку сообщений о падении самолета, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь областной полиции Елена Баранник.

«Информации сейчас нет. Мы проверяем. На место выехала следственно-оперативная группа», – отметила она.