СБУ задержала на вымогательстве главу налоговой инспекции Тернополя и его сына

25.09.2020, 21:05, Новости дня

Служба безопасности Украины задержала группировку вымогателей во главе с руководителем Государственной налоговой инспекции Тернополя. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 тыс. Эти деньги потерпевший якобы должен работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину “возместить потери”, злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить “долг” они угрожали мужчине физической расправой.

Директора предприятия правоохранители задержали после получения от потерпевшего второй части “долга” в размере $10 тыс. Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции – в служебном кабинете – и нанятые представители криминалитета – по месту жительства.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам готовятся сообщить о подозрениях.

Государственная налоговая служба в Тернопольской области в Facebook опубликовала свою официальную позицию по данному инциденту.

“Главное управление ГНС в Тернопольской области отмечает, что вышеуказанное событие не связано с выполнением руководителем Тернопольской ГНИ своих служебных обязанностей. ГНС в пределах компетенции будет обеспечено содействие проведению досудебного расследования в указанном уголовном производстве”, – говорится в сообщении.

В ГНС также отметили, что начали проверку в связи с задержанием чиновника.

#офіційна_позиціяЩодо затримання посадовця Тернопільської ДПІТериторіальним управлінням ДБР, розташованим у м…. Posted by ДПС у Тернопільській області on Reede, 25. September 2020

Руководителем налоговой инспекции Тернополя, согласно информации на официальном сайте ГНИ, является Евгений Воробец.