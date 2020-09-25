“Периодически пытается открыть глаза”. Геращенко рассказала о состоянии Балуха

25.09.2020, 21:05, Новости дня

Состояние бывшего политзаключенного Владимира Балуха, который после нападения находится в реанимации Киевской городской клинической больницы скорой помощи, стабильное. Об этом в Facebook сообщила нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“Немного обнадеживающих новостей от лечащих врачей Балуха: “Пациент – в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма”, – написала она.

Трохи обнадійливих новин від лікуючих лікарів В.Балуха: «Пацієнт – в стабільному стані. Поступово пробуємо виводити з… Posted by Iryna Gerashchenko on Reede, 25. September 2020

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Активист находится в медикаментозной коме. Ожидается, что на этой неделе врачи попытаются вывести Балуха из этого состояния.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.