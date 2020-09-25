 

В Крыму и РФ незаконно удерживают 112 украинцев, в плену ОРДЛО – 235

25.09.2020, 21:05, Новости дня

В местах лишения свободы в аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации незаконно удерживают 112 украинцев, 235 украинских граждан находятся в плену боевиков так называемых “ЛНР” и “ДНР”, подконтрольных России.

Об этом 25 сентября заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

“Рабочую неделю завершила ознакомительной встречей с политическим советником посольства США в Украине господином Дэвидом Геренбеком”, – написала она.

Денисова проинформировала его о том, что на данный момент Российской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины. Еще 112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории России и временно оккупированного Крыма, 235 находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По словам омбудсмена, в Украине осуществляется системная работа по защите прав незаконно удерживаемых страной-агрессором украинцев и их скорейшему освобождению.

Денисова отдельно напомнила о деле нацгвардейца Виталия Маркива и обратилась к Геренбеку с просьбой о его всесторонней поддержке.

🔥Робочий тиждень завершила ознайомчою зустріччю з політичним радником Посольства США в Україні паном Девідом…

Posted by Людмила Денісова on Reede, 25. September 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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