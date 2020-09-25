Минсельхоз отказал мурманским рыбакам в праве потрошить рыбу в море

25.09.2020, 21:00, Разное

На этом настаивала ФСБ.

Министерство сельского хозяйства РФ ответило отказом на обращение властей Мурманской области, просивших смягчить режим лова для рыбаков-прибрежников. В августе погрануправление ФСБ запретило им проводить на борту любые операции с уловом. При этом доставить ее на берег непотрошенной невозможно — рыба портится за несколько часов.

«Новая» рассказывала о конфликте силовиков с рыбаками, который делает невозможным промысел мурманских прибрежников. Тогда мурманские власти попросили вмещаться в ситуацию федеральный минсельхоз.

Ответ минсельхоза

Однако в ответе ведомства, опубликованном сегодня мурманским блогером Александром Серебряниковым, указано, что федеральные чиновники инициативу не поддерживают, ссылаясь на решение правительственной комиссии по вопросам рыболовства. Это решение заключается в переносе рассмотрения вопроса на неопределенный срок.

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В Мурманской области около 50 компаний занимаются прибрежным ловом, поставляя на берег свежую и охлажденную рыбу. В Союзе рыбопромышленников Севера годовой ущерб от требований ФСБ оценили в 1,2 миллиарда рублей.

Татьяна Брицкая

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