Об одиночестве человека можно узнать по его манере говорить

25.09.2020, 20:55, Разное

Узнать, одинок ли человек, можно по его манере говорить. Разработанный учеными анализатор речи показал высокую эффективность. Научная работа опубликована в The American Journal of Geriatric Psychiatry.

Авторы исследования отмечают: чтобы узнать, одинок ли человек, специалисты обычно задают ему прямые вопросы вроде «как часто вы чувствуете себя одиноким». Такой подход может давать ошибки, потому что люди в подобных случаях порой склонны «сглаживать углы» в описании своих проблем – таким образом серьезная медицинская проблема одиночества (несущая, к слову сказать, риски преждевременной смерти и ожирения) может ускользнуть от внимания врача.

Новая разработка может дать врачам и психологам более точный инструмент для диагностики одиночества. Обработка естественной речи (natural language processing) помогает проанализировать большой объем разговорной речи или текста. Этот метод уже использовали для диагностики депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

Обработку естественной речи ученые считают точным методом анализа эмоций, которые выражает человек. В эксперименте они сравнили этот метод с обычными способами выявления одиночества.

В исследовании участвовали 80 пожилых людей. Каждый из них прошел через длительное детальное интервью длиной до 90 минут. Эти интервью были проанализированы при помощи системы искусственного интеллекта.

«Обработка естественной речи позволяет нам систематически анализировать длинные интервью большого количества людей, чтобы обнаружить тонкие обороты речи, которые могут указывать на одиночество», – сообщила Варша Бадал (Varsha Badal) из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Она добавила, что подобный анализ эмоций людьми может давать большое количество ошибок.

Ученые сообщают, что искусственный интеллект узнал одиночество в 94% случаев. Они предполагают, что такой речевой мониторинг мог бы стать средством для наблюдения за психологическим состоянием пожилых людей.

Машина не только опознала одиноких людей, но и обнаружила разницу в выражении одиночества мужчинами и женщинами. Мужчины, участвовавшие в исследовании, чаще использовали слова, которые выражают опасение и радость. Женщины же более прямо говорили об одиночестве.