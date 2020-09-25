 

В РПЦ назвали новые украинские учебники «оболваниванием» школьников

25.09.2020, 20:48, Новости дня

Украинское образование в школах теперь занимается «оболваниванием» учеников, оно стало «оружием политической борьбы», сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, говоря о включении в украинские учебники истории создания неканонической православной церкви Украины (ПЦУ).

«Украинским школьникам выпускных классов теперь предстоит изучать историю борьбы государства «за украинскую автокефальную церковь». Параграф, повествующий об этом, включен в текст изданного в 2019 году учебника истории Украины для 11 класса, который, кстати, рекомендован министерством образования и науки», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Создание ПЦУ и получение томоса «консолидировало и объединило патриотические силы» Украины, говорится в учебнике, отметил Легойда. Также авторы пособий отметили, что главной победой стало «нивелирование влияния Русской православной церкви на внутреннюю жизнь» украинцев.

Он пояснил, что украинским учителям предстоит пояснять, почему каноническая УПЦ МП препятствовала получению томоса об автокефалии ПЦУ.

«Остается только сожалеть, что подобные исторические фальсификации, созданные в угоду определенной политической конъюнктуре, сделали школьное образование на Украине оружием политической борьбы и инструментом оболванивания все новых и новых поколений украинских школьников, которые, разумеется, такого не заслуживают», – подвел итог Легойда.

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.



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