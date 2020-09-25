От сказочных пуховиков до деми-кутюра: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

25.09.2020, 20:40, Разное

Ulyana Sergeenko

Новая осенне-зимняя коллекция Ulyana Sergeenko Ready-to-Wear — это продолжение путешествия лирической героини Ульяны в красочный Самарканд (путешествия, которое началось на кутюрном шоу). Главные силуэты коллекции — строгие, основу составляют лаконичные жакеты, блузы с воротником и юбки-колоколы, платья-футляры с фигурными разрезами. С ними соседствуют воздушные рубашки, шелковые платья-халаты и юбки с пикантными разрезами от бедра. Как и прежде, главное изделие в арсенале героини Ульяны — платье: миди и мини, легкие платья с запахом, строгие футляры, сложные кружевные композиции, вечерняя группа. Все образы завершают туфли на высоком каблуке с аккуратным ремешком, высокие сапоги с широким голенищем на устойчивом каблуке, рюкзаки-торбы и сумочка Ira.

Akhmadullina Dreams

Коллекция Fall-Winter 20/21 бренда Akhmadullina Dreams вновь погружает нас в мир романтических волшебных историй. Их героями в новом сезоне стали мудрые совы, творческие кошки-художницы, мечтательные волки и другие сказочные животные. Истории их приключений рассказаны в принтах, вышивке и жаккардовых паттернах. Лейтмотивом коллекции стал обновленный слоган бренда – “Начинай мечтать вместе”. Здесь представлены летящие романтические и элегантные кэжуальные платья различных силуэтов, юбки, трикотажные комплекты, свитеры и брючные костюмы с главными героями коллекции, классические пальто, шубы и дубленки из эко-меха. Особого внимания заслуживает капсула пуховиков: как однотонных в базовой черно-молочной гамме и трендовом кобальтовом, так и с принтами, изображающими лесных рысей или пару влюбленных волков.

YANINA

В первой коллекции demi couture от YANINA — прямые цитаты к известным кутюрным творениям Дома. В коллекцию вошли вечерние образы, в каждом из них — мягкий оммаж “русскому” стилю, знаковые силуэты Дома, женственность и утонченность. Материалы — шелк, шифон, бархат, кружево, креп, вуаль не уступают в качестве тканям, использующимся для создания кутюрных нарядов. Ключевые образы коллекции — полупрозрачное пальто из тончайшей сетки, украшенной декоративной гладьевой вышивкой в виде снегирей; черное мини платье с объемными плечами и аппликационной вышивкой шелком на телесной вуали; бархатное платье с разнотоновыми объемными рукавами; серо-голубое макси платье gown с вышивкой шелком и декорированием по юбке ярусом из вуали.

LAROOM

Фраза “Чтобы быть женственной, нужно быть мужественной” привела дизайнера Евгению Легкодымову к осмыслению женственности как части ДНК бренда через мужские силуэты. В основе осенне-зимней коллекции – мужской костюм в разных вариациях: классический пиджак, прямой крой, аристократичная клетка. Мужская классика в сочетании с невесомыми тканями и приталенными силуэтами. Также в коллекции впервые появляется линейка аксессуаров из натуральной кожи – сумка-портфель и ремни с крупной пряжкой.

Nána Jewellery

Молодой российский бренд Nána Jewellery, при создании украшений вдохновляющийся культурой, искусством и мифологией древних народов, представил вторую по счету коллекцию – Mapuche. Коллекция – путешествие во времени и изучение своих истоков. В нее вошли чокеры, массивные ожерелья, серьги, медальоны, созданные по мотивам искусства и мифов индейцев мапуче, проживающих в Чили и Аргентине.

Fetiche

Российский бренд Fetiche представил коллекцию Naturelism, посвященную природе и ее прекрасным созданиям – цветам. В этом сезоне сумки-трапеции выходят в глубоких и благородных оттенках, найденных в природной палитре осенних красок. Также в коллекции появились новые модели — это сумка Tote и миниатюрная сумка Yoni, органичная и для вечера, и для повседневного образа.