В Минэкономики составили два сценария развития экономики РФ с учётом пандемии COVID-19

25.09.2020, 20:17, Разное

Российский Минэкономики составил два базовых сценария относительно развития отечественной экономики. Специалисты учитывают вторую волну COVID-19, которая может негативно повлиять на рост ВВП.

В социально-экономическом сегменте расчёты специалистов Минэкономики РФ составлены до 2023 года. Аналитики министерства выяснили, что два сценария имеют различия, но речь идёт лишь о переменных составляющих. Во внимание принимается базовый прогноз, который основывается на той позиции, что к уровню производства 2019 года через четыре года вернутся не все отрасли российской промышленности. Необходимо учитывать также налоговое перераспределение, которое по объёму достигнет почти докризисного уровня. Анализ второго сценария показал, что имеется крайне важный экономический фактор, помимо стоимости нефти Urals. Необходимо вести речь о прогнозе учёных в отношении второй волны коронавирусной инфекции. В зависимости от неё будет находиться продажа отечественных товаров на внутреннем рынке страны, то же относится к экспорту и импорту. Аналитики предполагают, что не следует ожидать масштабного ущерба от очередной волны COVID-19. Главной задачей является недопущение кризиса в мировых финансах.

Согласно первому сценарию, на первом этапе, в 2021 году, ВВП возрастет на 3,3%. В другом, консервативном плане, отмечено, что данный параметр достигнет 2,5%. Разница между двумя расчётами составит 0,4-0,5%. Речь идёт об экономическом росте, просчитанным до 2023 года, что отмечено в двух вариантах развития отечественной экономики с учётом волны пандемии COVID-19.