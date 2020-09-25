Мнение: Когда и чем отравили Навального?

25.09.2020, 20:10, Разное

Навальный поблагодарил врачей омского аэропорта и пилотов, которые 20 августа приняли решение экстренно посадить самолет, когда оппозиционеру стало плохо на борту. Он посвятил им пост в своем инстаграме.

Навальный пишет: « Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет.

Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей.

Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта.

Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», – и зафигачили мне дозу атропина…» (отсюда)

Интересный разворот! Фраза «план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь…» заставляет задуматься. Чтобы стало плохо «через 20 минут после взлета», отравление, видимо, должно было произойти уже после обьявления посадки, непосредственно перед взлетом. Потому что если бы Навального отравили раньше, а вылет перенесли, ему стало бы плохо еще в аэропорту….

Выходит, что отравили Навального никак не в гостинице, где находилась бутылка, которая была вывезена в Германию, и на горлышке которой позже были обнаружены следы «Новичка»?

Похоже, что отравление Навального и появление следов «Новичка» на горлышке бутылки – это две разные истории. Возможно, что Навального отравили чем-то менее летальным, чем «Новичек». Поэтому то, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, Навальный и пошел на поправку. А «Новичок» – это уже, возможно, ложный след. Кем-то специально подброшенный…