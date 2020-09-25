ЕС отказался быть банкоматом для Украины

25.09.2020, 20:08, Новости дня

Европейский союз не желает заниматься благотворительностью в отношении Украины, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Киев.

«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД), Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат», – цитирует РИА «Новости» слова Борреля, приведенные в отчете ЕС.

Глава европейской дипломатии отметил, что Украину нужно поддержать в реформах, поскольку темпы реформирования снизились. Помощь Киеву остается в повестке ЕС, добавил он.

В июне совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины. Эта программа рассчитана на 18 месяцев, общий объем поддержки составит 5 млрд долларов.