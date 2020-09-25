«Атоммаш» отгрузил первый корпус реактора для строящейся в Турции АЭС «Аккую»

25.09.2020, 20:08, Новости дня

Завод «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил корпус реактора для первого энергоблока строящейся атомной станции «Аккую».

Изготовление 330-тонного корпуса реактора длиной 12 метров заняло почти три года. Месяцем ранее с завода на стройплощадку АЭС «Аккую» – первой атомной электростанции в Турции – ушли четыре парогенератора. Таким образом, к сегодняшнему дню предприятием отгружено все важнейшее крупногабаритное оборудование первого контура реактора для блока № 1 «Аккую», говорится в сообщении на сайте Росатома.

Помимо корпуса реактора для АЭС «Аккую», в этот день одновременно отгружаются также два парогенератора для АЭС «Руппур» – первой АЭС Бангладеш. На заводе три изделия общим весом свыше 1 тыс. тонн погрузят на автомобильные транспортеры и доставят на специализированный причал Цимлянского водохранилища. В связи с габаритами отгрузка оборудования с «Атоммаша» представляет собой уникальную операцию: для транспортировки многотонного оборудования к причалу Цимлянского водохранилища в Волгодонске на всем пути их следования временно демонтируют троллейбусные провода. На площадку заказчика оборудование отправится морским путем: путь до АЭС «Аккую» составит 3 тыс. км, до АЭС «Руппур» –14 тыс. километров.

«Мы находимся в преддверии большого яркого праздника – Дня работника атомной промышленности – 75-летия нашей отрасли. Раньше было принято отмечать профессиональные праздники каким-то важным «ударным» достижением. 2020 год для нас получился ударным на всем его протяжении: в планах на этот год у нас стоит задача отгрузить 3 корпуса реактора и 17 парогенераторов – это рекордный показатель производительности даже самых удачных для атомной промышленности советских лет», – отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

В честь наступающего праздника Никипелов также объявил о создании новой традиции в дивизионе: передаче символического подарка от коллективов машиностроителей коллективам атомных станций.

«Без преувеличения могу сказать, что на предприятиях «Атомэнергомаша» нашими сотрудниками – конструкторами, инженерами, рабочими – закладываются основы надежной и безопасной работы АЭС российского дизайна. Поэтому хочу передать на строящуюся в Турции АЭС «Аккую» символическую «эстафетную палочку» – перчатки, в которых наши сварщики своими руками творят волшебные вещи, превращая многотонные железные заготовки в надежное и долговечное оборудование!» – сказал он.

Проект АЭС в Турции включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»). АЭС «Аккую» отвечает всем современным требованиям мирового ядерного сообщества, закрепленным в нормах безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международной консультативной группы по ядерной безопасности, и требованиям Клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR). Планируется, что после ввода в эксплуатацию станция будет вырабатывать около 35 млрд кВтч в год, покрывая до 10% потребности Турецкой Республики в электроэнергии. Объема выработки электроэнергии АЭС «Аккую» после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков будет достаточно для того, чтобы примерно на 90% обеспечивать электроэнергией такой большой город, как Стамбул.

Изготовление реакторной установки – уникальная высокотехнологичная компетенция, которой обладают лишь несколько стран в мире. АО «АЭМ-технологии», входящее в машиностроительный дивизион Росатома, – единственное в РФ предприятие, выпускающее полный комплект ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) АЭС. Производственные мощности завода Атоммаша позволяют выпускать до 4 комплектов оборудования в год.