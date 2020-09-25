“По-настоящему уникальное”: Нюша в полуобнаженном виде похвасталась оригинальным увлечением

25.09.2020, 20:03, Разное

Популярная певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, на котором продемонстрировала на своем полуобнаженном теле плоды своего нового оригинального увлечения. Публикация вызвала неоднозначные отзывы подписчиков.

Из откровений, которыми Нюша сопроводила опубликованные фото, выяснилось, что она увлекается созданием самодельных изделий в стиле UPCYCLE. “Это когда собираешь все старые украшения в доме и распускаешь их для того, чтобы создать что-то по-настоящему уникальное”, – сразу объяснила суть своего увлечения фолловерам певица. К слову, далее в аннотации красавица остановилась на нюансах технологии плетения украшений более подробно, а также – фотоснимками подкрепила результаты своих личных стараний. “Каждое украшение придумано именно мной. Они уникальные и существуют только в одном экземпляре”, – презентовала плоды своего творчества звезда. Стоит отметить, что на самом первом кадре коллажа красотка позирует спиной к зрителю, а всё её одеяние составляют упомянутые украшения, соломенная шляпка и низ купальника. Использованием бюстгальтера она решила пренебречь.



Публикация исполнительницы была встречена фолловерами весьма неоднозначно. Так, немалая часть посетителей микроблога сочли нужным отметить, что демонстрация обнаженных частей тела в данной случае является неуместной, тем более – для женщины, недавно ставшей матерью. Впрочем, большинство поклонников восприняли пост любимицы с восторгом, похвалив как изысканные украшения, сделанные лично Нюшей, так и её аппетитной стройной фигурой. За день публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.