 

Б.Ю. Александров выпустит лимитированную партию сырков для простолюдинов

25.09.2020, 20:02, Разное

Как сообщает пресс-служба десертного магната, в скором времени на прилавках магазинов появится эконом-версия популярного творожного сырка.

Ее стоимость будет составлять не более 40% от стоимости классического золотого сырка, т.е. приблизительно 500 рублей.

– Даже Apple в новой линейке представит бюджетный смартфон. Мы тоже заботимся не только о богатых россиянах. Нам было приятно узнать, что нашу продукцию едят на кухнях в семьях простолюдинов, а не только на яхтах миллиардеров. Некоторые покупают сырки в рассрочку, — заявил сам глава компании Борис Юрьевич Александров.

Сообщается, что первая партия бюджетных сырков поступил на прилавки в ближайшее время в один из супермаркетов «Пятёрочка» на Тверской. К зданию уже сейчас выстраивается очередь из людей, а первые места продаются за 30-40 тысяч рублей. О сотрудничестве с крупнейшим в стране производителем глазированных сырков уже объявил Сбер. Учреждение готово кредитовать покупателей по низкой ставке 15%.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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