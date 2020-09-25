Мнение: Техническое. 25.09.2020

25.09.2020, 17:55, Разное

Подхватил где-то кератит. Один глаз процентов на 30 хуже видеть стал. При том, что со зрением никогда проблем не было, всегда единица была. А тут вот такая вот хрень.

Так что в ближайшие дни буду усиленно лечиться. Таблетки, капли, уколы в задницу и все прочие прелести дневного стационара. Хорошо хоть на постоянку не положили.

Также не рекомендовано много сидеть за компьютером и пялиться в планшет с телефоном.

Заодно, с оказией сдал анализы на коронавирус. Это дело там теперь обязательное – при поступлении на стационар сначала отправляют на коронавирусные анализы.

В самой больнице всех заставляют носить маски и даже если хотя бы нос не закрыт, можно в легкую получить замечание.

Не то что в транспорте. Там по-прежнему процентов 10-15 носит.

Засим, с большими материалами пока будет некоторый перерыв на время лечения, но почитать будет что-то – как то, что присылают читатели, так и различные интересности, которые будут попадаться. Само собой, проверять комментарии сейчас тем более не буду, но если что модератору выданы лимиты на расстрельный подвал, так что не шалите слишком уж.

Почту и ЛС проверю, как с мед.делами разгребусь.