Главный редактор RT призвала запретить Facebook на территории России

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25.09.2020, 19:53, Разное

Главный редактор RT Маргарита Симоньян посредством своего Telegram-канала призвала власти РФ пригрозить запретом руководству американской корпорации Facebook. По её мнению, следующим шагом может стать и фактическая блокировка соцсети на территории страны.
Причиной такого мнения Маргарита Симоньян назвала недавнее запрещение социальной сетью целого ряда российских аккаунтов. Она полагает, что власти страны должны осуществить ответный шаг, заявив руководству Facebook о намерении запретить ресурс на просторах РФ. В случае же, если компания не пожелает прислушаться к декларации, Симоньян видит необходимым запрет социальной сети и в реальности. Свою публикацию в Telegram знаменитость завершила рассуждениями об “олухах и предателях”.

Стоит отметить, что на днях Facebook блокировал ряд аккаунтов граждан России, ссылаясь на проявление ими нарушений политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства. В частности, американской соцсетью были удалены 214 личных аккаунтов и 18 групп. В свою очередь, посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах назвала такую ситуацию абсурдом. Об этом сообщает “Политэксперт”.



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