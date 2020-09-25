Старшая сестра хотела продать Мэрайю Кэри сутенеру в 12 лет

25.09.2020, 19:53, Разное

Вскоре выйдет автобиографическая книга, в которой Мэрайя Кэри раскрыла подробности детства и юности. В интервью певица шокировала Опру Уинфри и поклонников информацией о том, что в 12 лет сестра хотела продать ее сутенеру для оказания секс-услуг.

Мэрайя Кэри неоднократно рассказывала о том, что у нее была непростая жизнь. В своих мемуарах знаменитость написала, что старшая сестра Элисон «накачивала ее валиумом и предлагала тяжелые наркотики». Кроме этого, когда будущей звезде было 12 лет, родственница нанесла ей серьезные ожоги и пыталась продать для оказания интимных услуг. Сестра сама работала проституткой, в результате чего инфицировалась ВИЧ.

На данный момент Элисон отчаянно нуждается в денежных средствах. У нее нет зубов, и она делает все для того, чтобы восстановить их. Недавно сестра Мэрайи Кэри подала в суд на собственную мать, обвинив ее в том, что жительница заставляла ее в возрасте 10 лет «вступать в половую связь» с мужчинами. Кроме этого, она утверждает, что родительница сама принимала участия в оргиях и была участницей сатанинских богослужений.

Певица рассказала, что кроме сестры, у нее есть и старший брат, однако она совершенно не знает своих родственников. Когда родилась Мэрайя Кэри, они уже «шли по своему пути». Звезде кажется, что старшие дети уже были на тот момент травмированы морально. Она сама ощущала себя «аутсайдером» в родной семье. Своих брата и сестру артистка называет «бывшими», а к матери обращается исключительно по имени.