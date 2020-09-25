Похудевшая Селена Гомес показала шрам после пересадки почки

25.09.2020, 19:53, Разное

Певица Селена Гомес опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок в купальнике, на котором поклонники заметили шрам после перенесенной операции по пересадке почки. Фолловеры отметили, что знаменитость заметно похудела и постройнела.

В посте Селена Гомес написала, что она благодарна подруге, которая пожертвовала для нее собственную почку. Певица призналась ей в любви и назвала ее «сестренкой». Хирургическое вмешательство, о котором идет речь, было проведено три года назад. Кроме этого, у американской артистки диагностировали волчанку. О своем страшном диагнозе Селена Гомес пояснила поклонникам в 2015 году. Певица прошла курс химиотерапии, но этого оказалось недостаточным для того, чтобы болезнь отступила.

Подписчики заметили, что шрам после операции располагается у звезды на внутренней части бедра. Как напоминает издание «ПолитЭксперт», после тяжелого периода, когда у нее были неудачи в личной жизни, болезни, депрессия из-за лишнего веса, Селена Гомес нашла в себе силы идти дальше. По ее словам, помогла поддержка родных людей и друзей. Сейчас певица активно работает над собственным брендом косметики, благодаря которой неуверенные в себе девушки, а также те, кто страдает от лишнего веса, смогут себя чувствовать настоящими красотками.