Москва заподозрила Берлин в инсценировке «мистического отравления» Навального

25.09.2020, 19:48, Новости дня

Действия германского руководства в ситуации с блогером Алексеем Навальным напоминают постановку, заявило Министерство иностранных дел России.

Россия изначально занимала максимально открытую позицию по истории с Навальным, позволив по просьбе родственников транспортировать пациента из Омска в Германию, передав данные о состоянии его здоровья, говорится в сообщении на сайте МИД.

В ответ Москва получила от Берлина категорический отказ от сотрудничества в установлении истины.

«Фактически с первого дня Берлин перешел к «мегафонной» дипломатии, развязав широкую кампанию по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России. Активное участие в ней приняли евроатлантические союзники и штаб-квартиры НАТО и Евросоюза, требующие проведения некоего «независимого международного расследования» под эгидой ОЗХО», – подчеркнуло ведомство.

Медики немецкой клиники «удивительным образом» нашли в анализах Навального присутствие ингибиторов холинэстеразы и заявили о его отравлении. При этом российские медики ничего подобного в пробах блогера не находили, добавили в МИД.

После этого к ситуации «оперативно» подключили немецких военных химиков из мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Бундесвера. Они пришли к «вполне предсказуемому на фоне непрекращающейся на Западе антироссийской истерии» выводу о том, что Навального отравили «Новичком», напомнили хронологию событий в министерстве.

Москву удивило то, насколько «отлаженно» действовала Германия.

«Это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России. На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент», – перечислил МИД.

Эти организационные вопросы могут быть составляющими плана по политизации инцидента, цель которого – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), полагают в министерстве.

Германия вопреки обязательствам по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года и двум дополнительным протоколам к ней, активно противодействует проводимой в РФ доследственной проверке по этому инциденту, отметили в МИД.

«Свидетельство тому – категорический отказ от взаимодействия с российской стороной по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, игнорирование правомерных запросов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и апелляция к «экспертному» потенциалу ОЗХО», – говорится в комментарии.

Также МИД считает, что изъятая в номере Навального в Томске «бутылка со следами высокотоксичных химикатов», вывезенная в Германию, также сигнализирует о политической подоплеке истории.

«Такие «улики» весьма сомнительны с юридической точки зрения. Из этой же «серии» и то, как по-дилетантски с точки зрения «химии» и токсикологии все это было преподнесено в видеоматериалах – все задействовавшиеся соратники Навального, представители Бундесвера и немецкие медики без обязательных в таких случаях защитных средств. Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств», – удивились в ведомстве.

Министерство отметило, что Берлин также игнорирует запросы Генпрокуратуры РФ о предоставлении правовой помощи, что нарушает КЗХО, обязывающее всех-стран участников оказывать такое содействие.

Факт того, что лаборатории Германии, Франции и Швеции смогли идентифицировать «Новичок», свидетельствует о том, что в этих учреждениях хорошо известно это вещество.

«В США выдавались патенты на их (веществ группы «Новичок») применение в военных целях, что само по себе показательно, в том числе и в контексте истории с Навальным. Свидетельством пристального внимания к этому классу токсичных веществ является опубликованная в начале года научная статья экспертов военно-химической лаборатории США (Абердин, штат Мэриленд) по исследованию свойств «Новичков», в которой указывается, что ими были самостоятельно синтезированы три отравляющих вещества данного типа (А230, А232 и А234)», – указал МИД.

Кроме прочего, сомнительной является и роль Техсекретариата ОЗХО, считает Москва. Техсекретариат 3 сентября принял «некие подготовительные меры» и находился в постоянном контакте с Берлином. Уже 5-6 сентября эксперты ОЗХО отобрали материал Навального, несмотря на то, что официальный запрос технического содействия поступил только 12-13 сентября, добавили в ведомстве.

«Техсекретариат начал оказывать «содействие» в этом политизированном деле без надлежащего мандата. Более того, в заявлении правительства ФРГ от 14 сентября передача проб ОЗХО уже подавалась как свершившийся факт, в то время как сам Техсекретариат впервые нам подтвердил свою вовлеченность в данный процесс только 17 сентября», – напомнило министерство.

Напомним, постоянное представительство РФ при ОЗХО направило ноту постпредству ФРГ с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным. В частности, российская сторона запросила результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.