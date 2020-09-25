Венгрия выступила против новых санкций в отношении России

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25.09.2020, 19:48, Новости дня

Во введении новых санкций в отношении РФ в связи с историей с блогером Алексеем Навальным нет необходимости, считает премьер Венгрии Виктор Орбан.

«С точки зрения Венгрии мы не видим, почему нам нужно это делать. Но если Европейский союз хочет инициировать это, мы готовы обдумать», – сообщил Орбан в интервью Reuters, передает РИА «Новости».

По его мнению, санкции против РФ – это неразумно.

«Мы должны быть очень, очень жесткими в военном плане по отношению к России, и мы должны очень активно сотрудничать в сфере торговли», – уверен он.

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера. Кроме того, российская сторона считает, что «отравление» Навального могло быть инсценировкой.



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