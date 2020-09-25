Вторая волна: Уже сегодня – Личное мнение

25.09.2020, 19:43, Разное

Ситуация по коронавирусу снова напоминает фронтовые сводки. Уже с понедельника в столице вводят карантинные меры — пока только для пенсионеров.

Москвичам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома. Работающим — уйти на дистанционку или взять отпуск. Руководителям предприятий перевести как можно большее число сотрудников из офиса по домам.

Вопрос тут только один: нахрена?

Опыт пандемии в России уже показал, что половинчатые меры не работают. В Китае, где всё закрыли по-серьёзному, очаг инфекции ликвидирован. Там же, где «права человека» и прочее — никакая социальная дистанция не помогла.

Уже десять дней в Москве растёт количество заболевших. Суточный прирост — более тысячи новых больных.

В Нидерландах — рекорд. В Словакии, в Польше. Во Франции — более 16 тысяч случаев COVID-19 за сутки, абсолютный рекорд. Израиль с сегодняшнего дня ужесточает карантин.

Собянин заявил, что происходит серьёзный рост числа госпитализаций с коронавирусом. И вместе с тем, власти Москвы не планируют закрывать экономику города ни сейчас, ни с октября.

Оно и очевидно — закрывать нечего, вся экономика и так в полной жопе. Доллар под 80, евро — 90.

С осенью коронавирус снова пошёл в атаку по всему северному полушарию, что логично. Пандемия никуда не ушла, лекарств против заразы нет и не предвидится, а что там с вакциной? Ну, тоже всё очень туманно.

Что будет дальше?

Как я вижу, нам всем предстоит 3 месяца жёсткой пандемии. Ограничительных мер не будет, или они в вводимом режиме окажутся бесполезны. До зимы большинство заболеет, а к Новому году сформируется коллективный иммунитет.

Октябрь-ноябрь-декабрь — как планируете жить?