Сюрпризы президентской гонки в Джорджии и Миннесоте: что волнует избирателей

25.09.2020, 19:25, Новости дня

Предполагалось, что исход президентской гонки в этом году решит голосование в шести так называемых swing, или battleground states – «неопределившихся штатах»: Мичигане, Висконсине, Пенсильвании, Флориде, Северной Каролине и Аризоне. Но, судя по последним опросам, претендентам придется бороться до конца и в штатах, которые традиционно голосовали либо преимущественно за демократов, либо за республиканцев. Похоже, что сюрпризы возможны и в других штатах, в частности, в Джорджии или Миннесоте.

В южном штате Джорджия, по данным опроса издания The Atlanta Journal-Constitution, проведенного 14-20 сентября, шансы Трампа и Байдена практически сравнялись, у них по 47 процентов голосов и лишь 4 процента избирателей пока не определились. Это очень неожиданный результат для штата, который считался надежно республиканским, и эксперты считают, что главные факторы, повлиявшие на такой расклад сил – это эпидемия COVID -19 и протесты против расового неравенства.

Ведущая и корреспондент Общественной телекомпании штата Джорджия (Georgia Public Broadcasting) Рики Бевингтон (Rickey Bevington), выступая на мероприятии, организованным Германским Фондом Маршалла, отметила, что «кандидаты идут буквально «ноздря в ноздрю», и есть несколько факторов, которые, могут повлиять на выбор в ноябре. Бевингтон рассказала, что Джорджия за последний год потратила около ста миллионов долларов на установку новых аппаратов для голосования. Старые использовались последние 20 лет и более привычны для избирателей. Те, кто будут работать на участках, должны пройти тренинги. Но учитывая, что средний возраст волонтеров – около 70 лет, нельзя исключить технических сбоев, связанных с использованием новых технологий.

Также Рики Бевингтон отмечает, что в Джорджии мотивация для голосования у сторонников Трампа и Байдена совершенно разная. Те, кто будут голосовать за Трампа, беспокоятся об экономике, законности и правопорядке, а также об иммиграционной политике. Сторонников Байдена больше волнуют здравоохранение, и расовое неравноправие. И способ голосования избиратели выберут исходя из того, насколько они доверяют властям и боятся пандемии. Так, Бевингтон считает, что «демократы, скорее предпочтут голосовать по почте, потому что верят, что их голоса будут правильно учтены, также во избежание лишних рисков заразиться. Консервативные же избиратели, предпочитают прийти на участки лично и проголосовать на месте.»

Уже около миллиона избирателей Джорджии выбрали голосование по почте. Штат специально создал вебсайт, где любой избиратель, зарегистрированный в Джорджии, может запросить свой бюллетень. Рики Бевингтон отмечает, что «по недавнему решению суда, если на конверте с бюллетенем будет стоять почтовая отметка в день голосования, то он может быть засчитан, даже если придет в течение последующих 3 дней, главное, чтобы почтовый штамп был правильным. Это дает гарантии в случае медленной работы почты.» Также некоторые округи в штате будут использовать специально защищенные ящики, куда можно будет опустить конверт с бюллетенем. Это сделано для тех избирателей, кто не доверяет почте, но не хочет стоят в очереди на избирательный участок.

Рики Бевингтон говорит, что избирательная комиссия штата Джорджия из-за COVID -19 была вынуждена проявить творческий подход к упрощению процедуры голосования. По ее словам, это вызвало критику губернатора штата, республиканца Брайана Кемпа (Brian Kemp), который, как и президент Трамп, выступает против голосования по почте из-за возможных махинаций с бюллетенями. Cейчас в судах Джорджии находятся несколько исков, оспаривающих упрощенную процедуру голосования по почте.

Джон Раш (John Rash), колумнист и редактор газеты Minneapolis Star Tribune, рассказывая о последнем раскладе сил в Миннесоте, отметил, что «по многим вопросам выбор в ноябре станет национальным референдумом по политике президента Трампа». Один из важных вопросов этой президентской кампании – о расовых волнениях и особый подход президента Трампа по обеспечению силы закона и порядка вызывает продолжающиеся дебаты. Напомним, что гибель Джорджа Флойда в мае при задержании полицией в этом штате привела к новому протестному витку в американском обществе.

Последний раз республиканцы выиграли президентские выборы в Миннесоте в 1972 году, это был Ричард Никсона. Джон Раш подчеркнул, что «в 2016 году Президенту Трампу не хватило всего лишь 1,4 процента голосов, чтобы выиграть в этом штате, и в ноябре он надеется изменить ситуацию, его избирательная кампания уделяет много внимания Миннесоте». Джон Раш считает, что оставшиеся до выборов недели будут критическими, и напоминает, что многие избиратели в этом штате предпочитают голосование по почте, которое уже началось.

Традиционно, Юта и Миннесота – два самых активных штата в стране, когда речь идет о голосовании. Но сегодня за пределами Миннеаполиса и Сэнт-Пола, составляющих крупнейший мегаполис Миннесоты, мнения жителей штата поляризованы, как никогда.

Джон Раш отметил, что, «с конца 1970-х годов, Миннеаполис был примером очень успешного города и гордился этим. Сейчас же город известен по всей стране как эпицентр протестов, но также и хаоса, наравне с Портлендом. Безусловно, для части избирателей-демократов, расовое неравенство будет одним ключевых вопросов и дополнительной мотивацией проголосовать. Но многие забывают, что чем дальше от Миннеаполиса, тем больше избирателей волнует беззаконие и то, что происходило несколько дней в этом городе после гибели Джорджа Флойда, а также погромы и пожары в 3-ем районе, фактически оставленным на произвол толпы мэром-демократом и полицией. И это один из аргументов тех, кто будет голосовать против демократов»

Джон Раш также отметил, что «Миннеаполис был местом, где родилось движение за сокращение финансирования полиции, и это сокращение было одобрено демократическим Городским советом. Но сейчас в мегаполисе резко увеличилось количество тяжелых преступлений и многие жители неблагополучных районов Миннеаполиса, в частности афроамериканцы, настаивают, чтобы Городской совет восстановил законность. Все это используется в политических дебатах по всему штату и в качестве аргументов республиканцев». «Именно поэтому, Миннесота сегодня – гораздо более разделенный штат, чем многие это себе представляют», – считает Джон Раш.