В Капитолии прощаются с судьей Верховного суда Рут Гинзбург

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25.09.2020, 19:25, Новости дня

Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург стала первой женщиной, которая была удостоена церемонии прощания в здании Капитолия США, куда ее тело доставили утром в пятницу.

Гроб с телом Гинзбург был доставлен на площадь перед Национальным скульптурным залом Капитолия. Затем в зале началась частная церемония для ее семьи и приглашенных гостей, где гроб был установлен на той же деревянной платформе, что была построена для гроба президента Авраама Линкольна после его убийства в 1865 году.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден, его жена Джилл и кандидат в президенты Камала Харрис присутствовали на церемонии прощания.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден (в центре) и его жена Джилл Байден стоят у гроба судьи Рут Бадер Гинзбург

Из-за вспышки коронавируса число приглашенных на церемонию было ограничено. Законодатели, которых не пригласили на частную церемонию, смогут засвидетельствовать свое почтение покойной позже в пятницу.

В заявлении Верховного суда США говорится, что Гинзбург, которая также стала первым в истории человеком еврейского происхождения, удостоившимся церемонии прощания в Капитолии, будет похоронена на следующей неделе на кладбище в Арлингтоне.

В Капитолий гроб с телом Гинзбург доставили из здания Верховного суда, где прощание с судьей проходило в течение двух дней.

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп отдают дань уважения судье Рут Бейдер Гинзбург

В четверг президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп появились в Верховном суде, чтобы почтить память Гинзбург. Толпа встретила главу государства возгласами «Голосуйте против него!».

Президент, пришедший на церемонию в маске, не сделал никаких заявлений, ненадолго остановившись рядом с гробом Гинзбург, который был установлен у входа в здание суда.

Вице-президент Майк Пенс также почтил память Гинзбург в Верховном суде в среду.

В среду в Большом зале Верховного суда прошла частная церемония прощания, в которой приняли участие семья покойной судьи и ее коллеги по Верховному суду. Затем гроб перенесли к выходу, чтобы публика могла отдать дань уважения Гинзбург.



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