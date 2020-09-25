Духовный наставник Легкоступовой отец Агапит был плохо знаком с певицей

25.09.2020, 19:17, Разное

Певица Валентина Легкоступова до своей неожиданной смерти обвенчалась с яхтсменом Юрием Фирсовым. Таинство провел отец Агапит, который, как оказалось, был плохо знаком с исполнительницей хита «Ягода-малина».

Ранее сообщалось, что священнослужитель был духовным наставником артистки, однако журналисты издания «ПолитЭксперт» узнали совершенно противоположную информацию по этому поводу. Сама Валентина Легкоступова рассказывала после венчания, что таинство прошло в селе Грушевка, так как там живут ее родственники и отец Агапит.

Представители СМИ после смерти артистки пытались связаться со священнослужителем. Сначала он не отвечал на звонки, а после заблокировал телефонные номера журналистов. Корреспонденты поговорили с одной из прихожанок Древнего храма Знамения, которая видела Валентину Легкоступову и ее супруга на причастии. По словам женщины, пара выглядела по-настоящему счастливой. Они внимательно слушали то, что говорит отец Агапит и постоянно держались за руки. Также знакомство духовного наставника и артистки прокомментировала матерь Маланья. Она заявила, что знаменитость и священнослужитель «не были хорошо знакомы».