 

Духовный наставник Легкоступовой отец Агапит был плохо знаком с певицей

25.09.2020, 19:17, Разное

Певица Валентина Легкоступова до своей неожиданной смерти обвенчалась с яхтсменом Юрием Фирсовым. Таинство провел отец Агапит, который, как оказалось, был плохо знаком с исполнительницей хита «Ягода-малина».
Ранее сообщалось, что священнослужитель был духовным наставником артистки, однако журналисты издания «ПолитЭксперт» узнали совершенно противоположную информацию по этому поводу. Сама Валентина Легкоступова рассказывала после венчания, что таинство прошло в селе Грушевка, так как там живут ее родственники и отец Агапит.

Представители СМИ после смерти артистки пытались связаться со священнослужителем. Сначала он не отвечал на звонки, а после заблокировал телефонные номера журналистов. Корреспонденты поговорили с одной из прихожанок Древнего храма Знамения, которая видела Валентину Легкоступову и ее супруга на причастии. По словам женщины, пара выглядела по-настоящему счастливой. Они внимательно слушали то, что говорит отец Агапит и постоянно держались за руки. Также знакомство духовного наставника и артистки прокомментировала матерь Маланья. Она заявила, что знаменитость и священнослужитель «не были хорошо знакомы».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Скандалы: Рогозин нашел в «Роскосмосе» черные дыры

13.07 / Страшно секретно

04.08 / Дабл язь

02.07 / Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала на большой сцене

25.09 / Модельер Варламов искал девушек «свободного образа жизни» в баню для Лукашенко

30.08 / «Часы абсолютного счастья»: Молодая жена Петросяна Брухунова посетила ферму в Сочи

20.08 / Мнение: Несрастение

30.08 / Лукашенко вновь сняли с автоматом возле резиденции в Минске

03.09 / Появлению ржавчины на Луне найдено объяснение

08.08 / Джигурда заявил в Сети, что Крым «юридически украинский»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска