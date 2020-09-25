 

“До трети инсультов врачи пропускают”: Ученые смогли найти биомаркеры микроинсульта

25.09.2020, 19:17, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли найти около полусотни биомаркеров микроинсульта. По мнению исследователей, их открытие позволит спрогнозировать возможное острое нарушение кровообращения мозга уже на ранней стадии.
Главной целью ученых, представляющих Университет Кейс Вестерн Резерв (США), был поиск биомаркеров микроинсульта по стандартному анализу крови. Дело в том, что в настоящее время явно выраженная симптоматика характерна лишь для инсульта в тяжелой форме, а его “зародышевое” состояние возможно определить лишь посредством компьютерной томографии или МРТ, недоступных для небольших клиник. “Из-за этого до трети инсультов при первом контакте с пациентом врачи пропускают”, – упомянул один из руководителей исследования Грант О Коннел. Стоит отметить, что ранее уже были попытки экспертов по нейродиагностике определить симптоматику микроинсульта по белкам, экспрессирующимся при мозговых повреждениях. Однако данные этих разработок уже устарели. В ходе нового исследования специалистами был разработан специальный алгоритм оценки паттернов экспрессии для анализа генов в тысячах образцов тканей мозга и прочих частей организма. Он позволил ученым произвести идентификацию белков, служащих конкретными биомаркерами вероятного неврологического повреждения. В общей сложности было выявлено около полусотни ранее неизвестных маркеров, наличие которых затем было подтверждено в крови пациентов с инсультом.

“Большинство мелких инсультов на самом деле незначительно с точки зрения начальных симптомов “, – подчеркнул О Коннел. Ученые надеются, что открытие новых биомаркеров станет ключом для создания в будущем удобных клинических тестов для раннего выявления микроинстультов. Об этом сообщает “РИА Новости”.



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