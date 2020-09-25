Мнение: Конец нефтяной иглы, нелегитимные выборы в США и госдолг в 200% от ВВП

25.09.2020, 19:10, Разное

1. Как вы думаете, какую долю в наших доходах должна занимать продажа нефти и газа, чтобы можно было хвастаться тем, что Россия слезла с нефтяной иглы? Если обращаться к последним данным, то согласно заявлению Владимира Путина, нефтегазовые доходы вскоре будут составлять лишь около трети государственного бюджета:

https://lenta.ru/news/2020/09/23/oil_russia/

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации <…>

У нашей экономики уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок, – констатировал президент. – Я сказал, что это основной источник поступления от углеводородов, но критической зависимости, конечно, уже нет от колебаний на глобальных рынках. Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70 процентов. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России.

Напомню, что мифы, связанные с нефтяной иглой, разбираются на Руксперте:

https://ruxpert.ru/Нефтяная_игла

2. Своеобразие американской демократии. Во-первых, президент в США выбирается не напрямую, а выборщиками, из-за чего много раз президентом становился кандидат, за которого проголосовало меньшинство.

Во-вторых, результаты выборов зависят ещё и от того, «чьи» люди сидят в Верховном суде. Вот что об этом пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200921/tramp-1577515822.html

Шансы Дональда Трампа на второй президентский срок радикально выросли из-за смерти одной из судей Верховного суда США. <…>

…простой вопрос: а это, вообще, нормально, что результаты выборов президента, по большому счету, зависят не от народного волеизъявления, а от жизни или политической позиции конкретного судьи? Очевидный ответ — нет, но именно это сейчас в США и происходит, причем ни одна из конфликтующих политических групп не готова признать ненормальность ситуации и ее тяжелые последствия.

Причина конфликта заключается в том, что обе партии просчитывают предвыборную ситуацию на несколько ходов вперед и ожидают, что она будет развиваться следующим образом: в ночь выборов после подсчета голосов, поданных в день голосования, у Дональда Трампа будет просто астрономический результат и колоссальное преимущество перед Джо Байденом. Однако в силу того, что Демократическая партия продавила под предлогом эпидемии использование массового голосования по почте, в течение примерно недели избиратели Трампа в ужасе (а избиратели Байдена — с надеждой) будут наблюдать за тем, как лидерство Трампа тает на глазах и в конце-концов победителем оказывается Байден. Демократы (и это, скорее всего, будет неправдой) будут списывать этот “чудесный” феномен на то, что избиратели-демократы, заботящиеся о собственной безопасности от коронавируса, в основном голосовали по почте.

Республиканцы будут указывать на то, что, скорее всего (и это, вероятно, ближе к реальности), местные власти в штатах, которые контролируют демократы и “оперативники” Демократической партии, просто напечатают нужное количество “почтовых бюллетеней” за Байдена и проведут их вброс при полной поддержке Почтовой службы США, что будет выглядеть особенно убедительно на фоне того, что профсоюз сотрудников почты официально поддержал Байдена. Именно на этот сценарий намекает Трамп и генеральный прокурор Барр, когда они говорят о гигантских потенциальных нарушениях, которые произойдут во время почтового голосования. Важная особенность нынешней ситуации заключается в том, что сторонников обеих партий никоим образом не волнует честность выборов: эпоха, когда сама идея, что честные выборы (то есть правильное функционирование системы) важнее победы конкретной партии, завершилась еще в 2016 году.

В условиях, в которых и Трамп, и Байден не признают результаты выборов в том случае, если они их не устроят, борьба за президентское кресло неизбежно перейдет в судебную плоскость… <…>

До смерти судьи Гинзбург (ярого представителя наиболее левого крыла демократического истеблишмента) очень вероятным исходом было решение Верхового суда в пользу Байдена.

Если события пойдут по этому весьма вероятному сценарию, у России появится интересная опция – признавать или не признавать американские выборы легитимными.

Как минимум, следует поставить их результаты под серьёзное сомнение, всячески песочить в СМИ, долго не признавать победителя и поддерживать протесты американцев, недовольных поражением своего кандидата. Также весьма желательно пригрозить введением санкций. Ведь именно так поступают сами США в отношении к выборам в других странах.

3. Прогнозы по росту американского госдолга всё страшнее и страшнее:

https://lenta.ru/news/2020/09/22/gosdolg/

К 2050 году государственный долг США вырастет в два раза — с 98 процентов ВВП в 2020 году до 195 процентов. Об этом сказано в докладе бюджетного управления Конгресса, передает РИА Новости.

В январе прогноз оставался на уровне 180 процентов, однако экономический кризис, связанный пандемией коронавируса, и проводимая денежно-кредитная политика заставили ухудшить прогнозы.

Эксперты призвали подготовиться к тому, что уже в 2021 году госдолг на фоне роста дефицита бюджета выйдет за пределы 100 процентов, а в 2022-м доберется до 107 процентов, что станет самым высоким показателем в истории страны.

Улучшений пока не видно. Если мир накроет вторая волна пандемии, госдолг будет расти ещё быстрее. А если после выборов Соединённые Штаты сделают ещё один шаг в сторону гражданской войны и продолжат идти по пути социализма, то госдолг в 200% от ВВП мы вполне можем увидеть уже в 2030 году.