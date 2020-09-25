Кох: Раньше Нобелевскую премию мира давали за укрепление мира, потом – просто так. А сейчас выдвигают Путина, разжигающего войну. Тенденция
25.09.2020, 19:05, Новости дня
На мой взгляд, совершенно логично, что Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Посудите сами: когда-то давно эту премию давали за укрепление мира. (Например, Горбачеву). То есть “+”.
Потом стали давать ни за что, просто так. (Например, Обаме). То есть “0”.
Совершенно правильно будет теперь давать премию за разжигание войны. То есть “-“.
Это будет продолжение той тенденции, которая уже давно ни у кого не вызывает удивления.
Если быть точным – с 2009 года, когда Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию фактически сразу после инаугурации. То есть – ни за что.
Источник: Альфред Кох / Facebook
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