 

Кох: Раньше Нобелевскую премию мира давали за укрепление мира, потом – просто так. А сейчас выдвигают Путина, разжигающего войну. Тенденция

25.09.2020, 19:05, Новости дня

На мой взгляд, совершенно логично, что Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Посудите сами: когда-то давно эту премию давали за укрепление мира. (Например, Горбачеву). То есть “+”.

Потом стали давать ни за что, просто так. (Например, Обаме). То есть “0”.

Совершенно правильно будет теперь давать премию за разжигание войны. То есть “-“.

Это будет продолжение той тенденции, которая уже давно ни у кого не вызывает удивления.

Если быть точным – с 2009 года, когда Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию фактически сразу после инаугурации. То есть – ни за что.

Источник: Альфред Кох / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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