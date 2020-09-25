Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.30 25 вересня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.30 25 вересня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими підрозділами. Від початку поточної доби, 25 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, здійснивши постріли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я наших військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів немає. У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 9 об’єктах. Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 85 знайдених вибухонебезпечних предметів.Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Слава Україні!ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУМинулої доби, 24 вересня, у районах відповідальності українських підрозділів зафіксований один факт порушення мирних домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Зокрема, противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тож українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 74 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5018 транспортних засобів та 4301 особу. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1114 осіб, у зворотному напрямку – 1705 осіб. КПВВ «Новотроїцьке» та КПВВ «Мар’їнка» не функціонували.Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 25. September 2020