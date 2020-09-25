 

Госналоговая служба Украины урезала планы по наполнению бюджета, а налоговые “скрутки” растут

25.09.2020, 19:05, Новости дня

Государственная налоговая служба урезала планы по наполнению бюджета, выяснили журналисты сайта Dubinsky.pro. 

“В Министерстве финансов поняли, что налоговая не сможет выполнить показатели и уменьшили их. Для чего это делалось – понятно. Чтобы отчеты ГНС лучше выглядели, и чтобы руководители Налоговой службы могли заявлять о выполнении и даже о перевыполнении своих планов”, – считают авторы расследования. 

По данным журналистов, в сентябре 2020 года выполнение ГНС показателей Минфина в общий фонд госбюджета прогнозируется на уровне 29 млрд 749,5 млн грн.

“Это с перевыполнением 128,8%. Но его привяжут уже к урезанному плану. А теперь посмотрим на докарантинный индикатив – это 32 млрд 104 млн грн. Был именно такой план. И если пересчитать ожидаемые сборы в привязке к нему, то выполнение окажется на уровне 92,6 %”, – отмечается в материале. 

В соответствии с докарантинным планом сальдо НДС (начисление минус возмещение) составляло 8,3 млрд грн, в урезанном – 5,9 млрд грн, пишут авторы статьи. 

Они заявляют, что ГНС при главе ведомства Алексее Любченко “любят оперировать понятием налоговая эффективность”. 

“Данные по ней можно найти в открытом доступе: в июне 2020 года составляла 3,33%, в июле 2020 года сократилась до 3,14%. По данным декларирования, в сентябре 2020 года налоговая нагрузка упала до 3,12%, а задекларированные обязательства – до 22,2 млрд грн. Если это не коррупция – тогда что?” – задаются вопросом журналисты. 

В сентябре ожидается выполнение плана по сборам с произведенных в Украине подакцизных товаров на уровне 100,2%, пишут авторы статьи.

“Но если посмотреть структуру доходов, то это произойдет в основном за счет “перевыполнения” поступлений от табака и табачных изделий на 103,3% или 4,24 млрд грн. В то время, как выполнение поступлений по спирту будет на уровне 62,1% или лишь 7,7 млн грн. Это все при плане в 12,3 млн грн”, – сказано в материале. 

Показатель так называемых налоговых скруток вырос, утверждают журналисты.  

“По последним данным, сумма фиктивного НДС за последние четыре месяца менялась так: май – 2 млрд грн; июнь – 2,7 млрд грн; июль – 3 млрд грн; август – не менее 3,5 млрд грн”, – пишут авторы статьи. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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