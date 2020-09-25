Борьба с лишним весом в пожилом возрасте: не так все просто

25.09.2020, 18:55, Разное



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Почему похудение в пожилом возрасте – особенный вопрос?

Вопрос ожирения и похудения в пожилом возрасте содержит своеобразную «логическую ловушку». С одной стороны, лишний вес вредит здоровью, а диета и физические упражнения могут приносить пользу. С другой – некоторые данные указывают, что лишний вес может оказывать защитное действие на здоровье. Кроме того, похудение может сопровождаться потерей мышечной массы и снижением плотности костей. В конце концов, потеря массы в пожилом возрасте может быть опасным симптомом.

Эти особенности – причина дискуссий среди исследователей и источник мифов среди врачей и неспециалистов.

Потеря веса в пожилом возрасте может быть опасной?

Потеря веса может быть как необъяснимой, так и намеренной. Необъяснимая происходит без желания людей и без активных действий с их стороны. Она действительно связана с опасностями для здоровья: в первую очередь с увеличением риска смерти.

В этом материале мы фокусируемся на намеренном похудении: для его достижения люди прицельно работают, упражняются и соблюдают диету. Последствия такой потери веса обычно благоприятны.

Ожирение

Стандартный критерий ожирения – индекс массы тела (ИМТ) выше 30 кг/м2. Для его определения вес в килограммах делят на показатель роста в метрах, возведенный в квадрат (ИМТ = m/h2).

В пожилом возрасте ИМТ становится ненадежным показателем. Это связано с большой потерей массы за счет мышц, их замещение жировой тканью, возрастным снижением роста. Из-за этого у человека с нормальным ИМТ может оказаться высокий процент жира в организме.

Абдоминальное (центральное) ожирение (избыточное отложение жира в области живота) может быть более информативным показателем рисков для здоровья. Например, объем талии более 102 сантиметров для мужчин и более 88 для женщин утверждает о высоком риске развития метаболического синдрома.

У лишнего веса действительно есть защитное действие?

Парадокс ожирения – фактор, из-за которого некоторые врачи могут опасаться рекомендовать сбрасывать вес пожилым людям. Это гипотеза, которая основана на нескольких исследованиях. Согласно ей, ожирение может защищать людей в возрасте от смерти и осложнений некоторых хронических болезней. Парадоксальность заключается в том, что ожирение – важный фактор развития и тяжелого течения этих же заболеваний.

Некоторые исследования демонстрировали, что риск смерти пожилых людей снижается по мере увеличения ИМТ. Такой эффект обнаруживался, в частности, для смертности от сердечной недостаточности, инсульта. Снижение веса ученые связывали с увеличением риска перелома бедра.

Исследования, которые внушают страх перед похудением, обычно имеют общий недостаток: они не учитывают причину потери веса. Она может быть связана в первую очередь с нежелательным, непроизвольным похудением. На точность результатов таких работ также может влиять обычно небольшая продолжительность наблюдения за пожилыми людьми.

Парадокс ожирения едва ли можно проецировать на намеренную потерю веса. Тем не менее перед похудением в пожилом возрасте нужно проконсультироваться с хорошим специалистом.

Какой вред может принести ожирение в пожилом возрасте?

Парадокс ожирения остается предметом научных дискуссий, а вредное действие ожирения на пожилых людей хорошо известно.

Ожирение и (или) абдоминальное ожирение связывают с:

увеличением вероятности развития метаболического синдрома;

ростом уровня маркеров риска сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета в крови;

риском гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, смерти от сердечно-сосудистых болезней;

остеоартритом;

болезнями легких и апноэ во сне;

недержанием мочи (для женщин);

раком молочной железы.

Риск смерти, который связан с увеличением ИМТ, растет до 75 лет. Ученые не уверены, почему для людей старше этого возраста логика «чем больше вес, тем выше вероятность смерти» не работает. Есть предположение, что большая часть людей, которые наиболее чувствительны к осложнениям ожирения, не доживает до этих лет.

Высокое содержание жира в организме может предсказывать риск инвалидности, а ожирение связано со снижением качества жизни.

Что конкретно известно о пользе похудения в пожилом возрасте?

Программы по снижению веса улучшают здоровье пожилых людей. Приведем примеры исследований, в которых ученые анализировали их эффекты.

Болезни сердца, обмен веществ

В нескольких исследованиях (1, 2, 3) ученые показали эффективность программ аэробных упражнений (150 минут в неделю) и низкокалорийной диеты для людей в возрасте 60-79 лет при болезнях сердца и метаболическом синдроме. Через 18 месяцев у участников отмечалось:

снижение веса и увеличение безжировой массы тела, падение уровня маркеров ожирения и воспаления в крови;

уменьшение артериального давления;

улучшение показателей маркеров сахарного диабета и болезней сердца в крови.

Чем тяжелее патология была у участников, тем более выразительной была польза похудения. Потенциально закрепление таких результатов может приводить к снижению риска инвалидности и уменьшению смертности.

У гипертоников, которые произвольно сбросили вес, уменьшалась потребность в лекарствах для снижения артериального давления.

Качество жизни, подвижность

В 2013 году американские ученые опубликовали результаты трех исследований эффективности различных упражнений и низкокалорийной диеты. Согласно их данным, через 4-18 месяцев у участников в возрасте 50-79 лет не снижался вес, их подвижность увеличивалась, они начинали быстрее ходить и становились самостоятельнее.

Еще одно исследование показало, что упражнения (3 занятия по 90 минут в неделю) и похудение улучшают состояние пожилых людей при легких и умеренных проявлениях старческой астении (дряхлости).

Артрит

Снижение веса после специальной программы привело к облегчению боли у пациентов, которые одновременно страдали от остеоартрита коленного сустава и ожирения. Они стали легче двигаться, стали более независимыми.

Но ведь и у намеренного похудения бывают побочные явления?

Потеря мышечной ткани

Даже при произвольном похудении в пожилом возрасте есть несколько потенциальных рисков. Одно из важнейших опасений связано с потерей безжировой массы, в первую очередь – мышечной. На нее может приходиться до четверти потерянного веса.

Опасность саркопении (уменьшения количества и снижения качества мышечной массы) при похудении можно «обойти». Наиболее эффективное средство противодействия ей – силовые упражнения: с гантелями, собственным весом, эспандерами. Они не только укрепляют мышцы, но и помогают избавляться от лишнего жира (1, 2). Другие виды упражнений – например, аэробные и их сочетание с силовыми – тоже помогают предупредить саркопению.

Саркопения и ожирение связаны с диетой: первая развивается при неадекватном питании, второе – из-за чрезмерного потребления энергии. Для подбора правильной диеты нужно проконсультироваться со специалистом. Она должна быть низкокалорийной, но содержать достаточные количества белка и микронутриенов (витаминов и минералов).

Потеря костной ткани

Потеря веса в пожилом возрасте часто сопровождается снижением плотности костной ткани (остеопенией). При нарушениях со стороны костей увеличивается риск переломов.

В новом обзоре, который посвящен состоянию костей в пожилом возрасте, ученые указывают, что снижение плотности костной ткани чаще связано с непроизвольным похудением. Желаемое похудение при помощи диеты и упражнений также может негативно влиять на кости. Но этот эффект, по оценкам экспертов, сравнительно невелик. Комбинирование низкокалорийной диеты с упражнениями позволяет сохранить состояние костей почти на том же уровне, что и до похудения.

Пожилым людям может быть нужна помощь

Избавление от лишних килограммов и поддержание нормального веса требуют изменений в диете и постоянного поддержания активности. Пожилым может быть сложно менять образ жизни из-за болезней, снижения качества жизни, депрессии, когнитивных нарушений. Их физическая активность может снижаться из-за инвалидности и слабости мышц. Дополнительные трудности могут представлять одиночество и социальная изоляция.

Людям в возрасте часто нужна помощь членов семьи или профессионалов. Помощь специалиста желательна потому что большая часть доступных программ похудения рассчитана на более молодых людей.