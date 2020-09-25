Президент Польши призвал ООН обратить внимание на проявление “агрессии” со стороны России

25.09.2020, 18:53, Разное

Недавно президент Польши Анджей Дуда выступил в ООН с докладом, в котором содержались антироссийские высказывания. В частности, политик призвал международное сообщество обратить внимание на якобы “агрессию” Российской Федерации в отношении Украины и Грузии.

По мнению Анджея Дуды, страны должны проявлять активное взаимодействие в случаях нарушений международных норм. При этом в призыве президента Польши отсутствовали реальные примеры, а в качестве доводов он привел обстановку в двух бывших союзных республиках. К слову, в речи политика нашлось место и упоминаниям об официальных властях Белоруссии. Как заявил Дуда, руководство страны прибегает к нарушениям прав человека. Польский лидер подчеркнул, что белорусы имеют право определять свое политическое будущее сами, без иностранного вмешательства.

Стоит отметить, что избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, считает политику Польши в отношении своей страны возмутительной. Глава белорусского государства воспринимает такую позицию как иностранное вмешательство, вызванное желанием польского руководства присвоить Гродненскую область. Об этом сообщает “Политэксперт”.